BC da Suécia corta juro a 2,25%

O Banco Central da Suécia cortou sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 2,25%, em reunião nesta quarta-feira, 29, aparentemente concluindo a flexibilização de sua política monetária. Em nota, o Riksbank - como é conhecido o BC sueco - avaliou que a atividade econômica do país está fraca, mas dá sinais de recuperação.

O Riksbank reiterou previsão de dezembro de que o juro básico poderia ser cortado mais uma vez durante o primeiro semestre deste ano. O BC sueco ressaltou, no entanto, que "está preparado para agir se a perspectiva para inflação e atividade econômica mudar".

Desde maio de 2024, a taxa de juros sueca foi cortada em um total de 1,75 ponto porcentual.

"A taxa de juros menor fornecerá gradualmente uma contribuição cada vez mais positiva para a demanda na economia sueca", avalia.

De acordo com o Riksbank, há uma incerteza particular em relação aos desdobramentos no exterior com relação à política econômica nos Estados Unidos e na Europa e às tensões geopolíticas, além de riscos ligados à recuperação da economia sueca e à taxa de câmbio da coroa sueca.