Avião cai no Sudão do Sul, matando 18 pessoas, diz rádio da ONU

NAIRÓBI (Reuters) - Um avião que transportava 21 passageiros e tripulantes no Estado de Unity, no Sudão do Sul, caiu na quarta-feira, matando 18 pessoas, informou a Rádio Miraya, das Nações Unidas.

O avião havia partido de um campo de petróleo no Estado do norte quando caiu, de acordo com a Radio Miraya, que é administrada pela Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS).

A reportagem não forneceu mais detalhes e o ministro da Informação, Michael Makuei, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Vários acidentes aéreos ocorreram no Sudão do Sul, devastado pela guerra, nos últimos anos. Em setembro de 2018, pelo menos 19 pessoas morreram quando uma pequena aeronave que transportava passageiros da capital Juba para a cidade de Yirol caiu.

Em 2015, dezenas de pessoas morreram quando um avião de carga de fabricação russa com passageiros a bordo caiu após decolar do aeroporto da capital Juba.

(Reportagem de George Obulutsa)