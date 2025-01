Ativistas ambientais britânicos recorrem de sentenças de prisão

Ativistas da organização ambiental britânica Just Stop Oil recorreram, nesta quarta-feira(29), das sentenças de prisão que receberam em Londres por ações que, segundo seus advogados, foram "no interesse das gerações futuras". O julgamento deve ocorrer até quinta-feira.

Os dezesseis ativistas foram condenados em 2024 a penas de prisão entre quinze meses e cinco anos, por diversas ações, entre elas, bloqueio de rodovia, lançamento de sopa sobre uma obra da série "Os Girassóis", de Vincent Van Gogh, em Londres, para denunciar a omissão política à mudança climática.

Nesta quarta-feira, outros dois ativistas do Just Stop Oil, Rajan Naidu, 74 anos, e Niamh Lynch, 22, declararam-se inocentes de "danificar" os monólitos do monumento de Stonehenge, no sul da Inglaterra, que pulverizaram com tinta laranja em junho. Ambos foram soltos sob fiança e seu julgamento será em 19 de setembro em Winchester.

O Just Stop Oil é conhecido por suas ações em museus, competições esportivas ou shows e pede o fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030.

Na terça-feira, mais dois ativistas foram presos por interromper a representação de uma peça de William Shakespeare em Londres, com a atriz americana Sigourney Weaver.

Em julho, cinco membros do grupo, incluindo o cofundador Roger Hallam, foram condenados a entre quatro e cinco anos de prisão por planejarem uma reunião on-line para bloquear uma rodovia perto de Londres.

