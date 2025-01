Abimaq: receita líquida de máquinas agrícolas cai 7,8% na passagem de novembro para dezembro

A receita líquida do setor de máquinas e equipamentos agrícolas recuou 7,8% na passagem de novembro para dezembro, informou nesta quarta-feira, 29, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com dezembro de 2023, houve crescimento de 9,5%.

Com o resultado, o setor de máquinas agrícolas acumula queda de 19,9% em 2024, na comparação com 2023.

Conforme afirmou há pouco o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, Pedro Estevão, a perspectiva é de retomada de crescimento das receitas de máquinas e equipamentos agrícolas em 2025, com alta prevista de 8% em relação a 2024. A estimativa reflete, sobretudo, o cenário de condições climáticas mais favoráveis para a safra.

Exportações

Em dezembro, as exportações de máquinas agrícolas contraíram 9,4% em relação a novembro e 6,5% na comparação com igual mês de 2023. Com o resultado, as exportações acumularam queda de 18% em 2024, divulgou também a Abimaq.