Yago volta à seleção para eliminatórias da Americup de Basquete

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) January 28, 2025

Entre os jovens citados pelo técnico, que estiveram nas vitórias contra os uruguaios e panamenhos, em novembro, em Belém (PA), estão os alas-pivô Mathias Alessanco e Márcio Santos e o ala-armador Reynan.

Ao todo 16 seleções das Américas disputam as eliminatórias da AmeriCup, divididas em quatro grupos. Apenas os três primeiros colocados em cada chave avançam à fase principal do torneio continental, em agosto de 2025, na Nicarágua. O Brasil busca o penta na AmeriCup, após a frustração do vice-campeonato em casa, na última edição, em 2022. Na ocasião, a seleção foi superada pela Argentina (75 a 73), na lotada Arena Geraldão, em Recife. O Brasil já levantou a taça em 1997, 2001, 2003 e 2011.

Jogos (horários de Brasília)

21/02 - 20h10 - Uruguai x Brasil - cidade de Paysandú (Uruguai)

24/02 - 22h40 - Panamá x Brasil - Cidade do Panamá

Lista de convocados

Yago - Estrela Vermelha (Sérvia)

Alexey Borges - Flamengo

Elinho - Corinthians

Georginho - Sesi/Franca

Kevin Crescenzi - Paulistano

Reynan - Pinheiros

Didi Louzada - Sesi/Franca

Mathias Alessanco - Real Betis (Espanha)

Nathan Mariano - Sesi/Franca

Márcio Henrique - RatioPharm Ulm (Alemanha)

Gabriel Jaú - Kolossos (Grécia)

Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv (Israel)