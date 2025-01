Tumulto em festival religioso deixa ao menos 15 mortos na Índia

Ao menos 15 pessoas morreram pisoteadas em Prayagraj, cidade do norte da Índia onde acontece a peregrinação hindu de Kumbh Mela, que deve atrair um total de 400 milhões de fiéis, indicou uma fonte médica nesta quarta-feira (29, data local).

Outros participantes ficaram feridos no incidente, alguns com gravidade, e foram internados, afirmou à AFP, em condição de anonimato, um médico do hospital Swaroop Rani Nehru de Prayagraj, para onde foram enviadas as vítimas.

Até agora, nem as autoridades locais nem as forças de segurança emitiram um balanço do incidente.

Um fotógrafo da AFP presente no local viu muitas vítimas sendo removidas pelas equipes de emergência e outras cobertas por mantas, em alguns casos inertes.

Malti Pandey, um hinduísta de 42 anos, explicou à AFP que a multidão estava se deslocando para a confluência dos rios, onde, segundo este ritual, os fiéis devem se banhar para limpar seus pecados.

"Os caminhos estavam bloqueados. De repente, as pessoas começaram a empurrar e muitas foram esmagadas", relatou.

Organizado a cada 12 anos, o festival de Kumbh Mela reúne milhões de peregrinos que vão se banhar na confluência dos rios sagrados Ganges e Jamuna.

Segundo a tradição hinduísta, este banho permite limpar os pecados e libertar-se do ciclo de renascimentos e reencarnações.

As autoridades anunciaram que esperavam mais de 400 milhões de participantes na edição deste ano, que se celebra de 13 de janeiro a 26 de fevereiro. Se esse número se confirmar, seria a maior congregação humana da história.

Os eventos religiosos deste tipo são cenários regulares de acidentes fatais na Índia, devido à gestão deficiente de multidões e falta de segurança.

Em julho, mais de 120 pessoas morreram no estado de Uttar Pradesh, onde fica Prayagraj, em um tumulto durante um evento de um famoso pregador hinduísta que reuniu 250 mil seguidores.

