Trump lança ofensiva contra políticas de diversidade e inclusão

Conceitos como "diversidade, equidade e inclusão", profundamente enraizados nos Estados Unidos, foram questionados sob o impulso do presidente Donald Trump, que declarou guerra a eles como políticas "discriminatórias".

As chamadas políticas de "IED", um legado do movimento pelos direitos civis da década de 1960, têm o objetivo declarado de promover a igualdade de oportunidades levando em conta diferentes critérios, especialmente no processo de recrutamento.

Esses critérios incluem etnia, gênero, deficiência ou orientação sexual.

Mas o acrônimo "IED" tornou-se, nos últimos anos, um alvo da direita americana, que acredita que essas políticas, na verdade, incentivam a discriminação por meio do estabelecimento de cotas, em detrimento do mérito.

"IED é apenas outra palavra para racismo", desabafou Elon Musk no ano passado, antes mesmo de apoiar Donald Trump e partidos europeus de extrema direita.

Ao retornar à Casa Branca, o presidente republicano assinou uma ordem executiva declarando "ilegais" os programas e as políticas do "IED" dentro do Estado federal.

Todos os funcionários e empregados desses programas foram colocados em licença administrativa forçada antes de serem demitidos "dentro de 60 dias". E uma circular foi enviada a vários ministérios pedindo que denunciem qualquer tentativa de ocultar esses programas.

- "Desmantelamento sistemático" -

Um decreto de 1965, no auge do movimento pelos direitos civis, também foi revogado. Ele proibia a discriminação no emprego em empresas contratadas pelo governo federal.

"As instruções do presidente Trump são claras: não há mais IEDs no Departamento de Defesa", declarou o novo chefe do Pentágono, Pete Hegseth, no X no domingo.

O Pentágono cumprirá as ordens "imediatamente", acrescentou o ex-oficial militar e apresentador da Fox News.

Mike Gonzalez, pesquisador do think tank conservador Heritage Foundation, elogiou o "desmantelamento sistemático" das políticas de "IED" por parte do governo.

Porque acabar com elas "foi uma promessa de campanha de Trump, exigida pelos eleitores", acrescenta.

A Casa Branca invoca "a promessa constitucional de igualdade independentemente da raça" e a promoção do "mérito".

Mas para os defensores das políticas "IED", Donald Trump coloca em risco a luta contra a discriminação.

O poderoso grupo de direitos civis ACLU denunciou na semana passada os "esforços deliberados" do republicano para "semear confusão" e "instrumentalizar" as leis antidiscriminação existentes.

Suas ordens executivas "buscam intimidar todos os empregadores" públicos ou privados, usando "termos vagos e ameaçadores para criar medo" e forçá-los a abandonar seus programas, disse a ACLU.

- "Táticas de medo" -

Para Becky Pringle, presidente da Associação Nacional de Educação, as políticas do "IED" são "o mais recente espantalho dos políticos de extrema direita e seus aliados".

Por causa desses "ataques infundados", muitos ficarão "desanimados" com a ideia de usar esses programas na educação, alertou ela em um comunicado na segunda-feira.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, emitiu uma decisão em 2023 que acaba com a capacidade das universidades de levar em conta critérios étnicos na seleção de estudantes.

Além da esfera educacional ou administrativa, a ofensiva se estendeu a empresas privadas.

Meta, Amazon, Target, Walmart, McDonald's, Ford e Harley-Davidson, para citar algumas, anunciaram recentemente o fim de seus programas "IED", em parte ou no todo.

"O cenário jurídico e político em torno dos esforços de diversidade, equidade e inclusão nos Estados Unidos está mudando", explicou a Meta em um memorando interno no início de janeiro.

A empresa controladora do Facebook, WhatsApp e Instagram confirmou, assim, a reviravolta feita por seu fundador e chefe, Mark Zuckerberg, visto dias depois nas primeiras filas da cerimônia de posse de Donald Trump.

