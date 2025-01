Andreza: Trump não poupará esforços para retaliar, caso Brasil decida agir

O presidente americano, Donald Trump, não deve poupar esforços para retaliar o Brasil, caso o país sul-americano decida agir, opinou a colunista Andreza Matais no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (28).

Dependendo das medidas tomadas pelo Brasil, o governo Trump não vai poupar esforços para retaliar o país, porque é isso que ele está fazendo [com outras nações]. Andreza Matais, colunista do UOL

O governo Lula (PT) convocou reunião de urgência com ministros e representantes das Forças Armadas e da PF (Polícia Federal), na tarde de hoje, para discutir a situação de brasileiros deportados.

Na última sexta (27), o governo americano enviou um avião com 88 repatriados brasileiros, em uma iniciativa de Trump que determinou a política de tolerância zero aos imigrantes que vivem de forma ilegal nos EUA. O voo enfrentou problemas e precisou parar em Manaus, antes de chegar a Belo Horizonte, seu destino final.

Em Manaus, a Polícia Federal identificou que os brasileiros estavam algemados e acorrentados. A situação foi informada a Lula na manhã de sábado (25), que reclamou publicamente da situação e acusou uma quebra de acordo por parte do governo Trump. O presidente então determinou a remoção imediata das algemas e o envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte.

Para Andreza, o momento diplomático entre os dois países é delicado.

É um momento muito delicado mesmo de riscar uma linha de chão e dizer 'o que aceita e o que não aceita', porque agora a gente está tratando de um problema que já ocorreu. Então o governo brasileiro vai ter que pensar nessa reunião aí, que tem vários ministros.

É muito complicado dizer o que o governo vai fazer, mas imagino que o governo tem que tomar uma atitude e deixar bem claro que o governo norte-americano. E ele não vai aceitar que isso se repita, porque a gente vai ver agora levas e levas de brasileiros sendo deportados porque entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Andreza Matais, colunista do UOL

O governo Trump afirmou ter prendido 538 pessoas que entraram irregularmente no país e deportado "centenas" em aviões do Exército, apenas quatro dias depois de tomar posse. Os números, contudo, não diferem muito das estatísticas do governo anterior liderado pelo democrata Joe Biden, que contabilizou 170 mil prisões em 2023, uma média de 467 por dia.

Sakamoto: 'Inflação será espada na cabeça de Lula até 2026'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto afirmou que o governo brasileiro está desesperado para baixar o preço dos produtos e a inflação será 'espada na cabeça' de Lula até 2026.

Neste momento, o governo está desesperado para baixar a inflação ou garantir o controle. Então, acho que a Magna não quis arriscar e foi lá conversar com o governo para dizer: 'olha, tem que fazer isso aqui, não tem jeito'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto estava se referindo à reunião entre a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente Lula (PT), ocorrida ontem, no Palácio do Planalto. Na ocasião, a executiva informou ao mandatário que a petroleira deverá reajustar o preço do diesel já nas próximas semanas, conforme apurou o jornal Folha de S.Paulo. A gasolina deve ficar de fora. Segundo relatos, Lula perguntou sobre o índice de reajuste, mas Magna informou que os técnicos ainda estão fazendo os cálculos.

