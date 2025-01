Trump corta verbas de ONGs brasileiras; Lula reforça laços com Xi e Putin

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou mais de R$ 1 milhão em repasses para organizações não governamentais brasileiras, afetando programas de igualdade racial, direitos humanos e preservação ambiental, informa Jamil Chade.

Os cortes podem levar à demissão de funcionários e ao fechamento de ONGs, com impacto imediato em comunidades indígenas, quilombolas e LGBTI+. Projetos ligados à educação, saúde e juventude foram suspensos. As ONGs alertam para a necessidade de o governo brasileiro mitigar as consequências do enfraquecimento da sociedade civil.

Comentando outra frente de ação do recém-empossado governo do republicano, Leonardo Sakamoto afirma que Trump, ao incluir um brasileiro condenado por homicídio culposo num acidente de trânsito em uma lista de "piores criminosos" imigrantes, ao lado de estupradores e suspeitos de terrorismo, usa uma estratégia de marketing político. O colunista criticou a falta de clareza da Casa Branca ao justificar a inclusão, destacando que é um erro grave equiparar crimes de naturezas tão distinta.

E, enquanto Trump age, o presidente Lula, "desprezado" pelo americano, aproveita para reforçar laços com os líderes Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia. O brasileiro, que se esquiva do confronto com o americano, analisa a sério a possibilidade de visitar China e Rússia em maio.

Jamil Chade: Trump corta mais de US$ 1 milhão de entidades de direitos humanos no Brasil

Leonardo Sakamoto: Trump apela para marketing ao listar brasileiro entre criminosos

Josias de Souza: Desprezado por Trump, Lula reforça laços com Xi e Putin

Carlos Juliano Barros: Com ajuda de Musk, Trump pode desmontar proteção trabalhista da era Biden

Wálter Maierovitch: Trump arrisca trégua entre Hamas e Israel ao propor limpeza étnica em Gaza

Leonardo Sakamoto: Relógio do Juízo Final põe mundo perto do fim. E Trump promete dar corda

Outros olhares

Graciliano Rocha

8 coisas que você deveria saber sobre a DeepSeek, que sacudiu o mundo da IA Leia mais

Rodrigo Casarin

Ao olhar para a própria obra, Marina Colasanti se dizia pronta para partir Leia mais

Cristina Fibe

Não só em casa, mas à frente dos negócios: João de Deus e a impunidade Leia mais

Roberto Sadovski

Querem polemizar Fernanda Torres? Ótimo, significa que o Oscar já é nosso! Leia mais

Lúcia Helena

Um jeito mais simples de tratar arritmia em quem tem insuficiência cardíaca Leia mais

Alicia Klein

Volta de Neymar representa o fracasso dele e do futebol brasileiro Leia mais