Tráfico de drogas explode na França e se torna 'prioridade absoluta'; ministro fala em 'rearmamento'

Por via marítima e rodoviária, mas também por via aérea ou digital, as rotas e os métodos usados para fornecer drogas na França estão em constante mudança. Essas são as conclusões do Observatório Francês de Drogas e Tendências Viciantes (OFDT) em um relatório publicado na segunda-feira (27). Perguntado sobre a luta contra o tráfico de drogas, o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, afirmou que "precisamos nos rearmar porque essa é uma ameaça existencial ao nosso país".

A demanda por cocaína nunca foi tão alta na França, com mais de um milhão de consumidores, e o transporte marítimo foi responsável por 75,4% das apreensões dessa droga em 2022, em comparação com 17,1% do transporte aéreo de passageiros, observa o OFDT em seu relatório sobre o fornecimento de narcóticos na França em 2023.

O porto de Le Havre (norte), com suas ligações marítimas com alguns dos maiores países produtores de cocaína do mundo na América do Sul, é "uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa", diz o documento. Medidas de segurança mais rígidas no local da Normandia "reduziram seu uso" por traficantes de drogas, mas essas restrições foram contornadas.

A especificidade do tráfico de drogas na França é justamente sua capacidade de se adaptar para fugir dos controles. Esse aspecto também é enfatizado nesse relatório, como Laurent Laniel, analista do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, entrevistado por Marie Casadebaig, da RFI.

As autoridades francesas notaram um aumento no número de mercadorias despejadas no mar e no uso de portos secundários. Os dados iniciais de 2024 sugerem "maior reutilização" de Le Havre, observa o OFDT. Os portos das Antilhas Francesas também desempenham um "papel estratégico" no transporte de cocaína, especialmente Fort-de-France, na ilha da Martinica, e o complexo Jarry, em Guadalupe.

"Rearmamento"

Em entrevista ao programa "Télématin", do canal France 2 nesta terça-feira (28), o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, também anunciou a criação de um "quartel-general contra o crime organizado que incluirá todos os nossos serviços de Inteligência, como fizemos com o terrorismo".

Enquanto o Senado francês examina, nesta terça-feira, um projeto de lei suprapartidário para combater o tráfico de drogas, equipando-se com ferramentas judiciais, como uma promotoria nacional especializada, Retailleau quer ir além com uma "sede que incluirá todos os nossos serviços de inteligência e investigação", explica.

Se aprovada, ela seria administrada pela "diretoria nacional da polícia judiciária". No entanto, desde 2019, o escritório do promotor público de Paris tem jurisdição especial para lidar com casos de crime organizado. "Isso não está funcionando bem", de acordo com Bruno Retailleau, que quer 'subir o tom' e dar à França as 'mesmas armas' que tem na luta contra o terrorismo.

Por avião ou pelos correios, como a droga chega na França

No que diz respeito aos fornecimentos por via aérea, a rota Cayenne-Paris continua no radar das autoridades francesas. Elas estão rastreando as "mulas" que transportam as drogas in corpore (em seus corpos) ou em suas bagagens, com o resultado de que mais de 680 delas foram interceptadas até 31 de janeiro de 2024.

Mas, embora tenha havido um "efeito dissuasivo", parece que também que na França os traficantes desenvolveram "rotas de desvio" e favoreceram "aviões com destino às Antilhas, e depois das Antilhas para a França, que estão sujeitos a controles menos sistemáticos", escreve o OFDT. O frete expresso e postal está "emergindo como uma alternativa importante" às mulas, aponta o observatório. Em 2022, ele foi responsável por 36% das apreensões de cocaína feitas pela alfândega de Roissy Fret na Guiana.

Inicialmente preferida para quantidades pequenas e específicas de drogas (concentrados de cannabis, cetamina ou GBL), a rota dos correios agora também está sendo usada para entregar resina de cannabis ou cocaína. De acordo com o OFDT, "esse método de compra está se tornando cada vez mais difundido, oferecendo aos consumidores uma conveniência considerável, pois não envolve contato direto com um traficante" e garante uma "entrega rápida" (dentro de 24 ou 48 horas).

Os traficantes geralmente têm um apartamento onde as encomendas também são embaladas, equipado com "máquinas de embalagem a vácuo para esconder odores e impressoras para etiquetar as embalagens".

França, a ponte

O OFDT observa que "a França serve como um ponto de trânsito para a cocaína destinada à Oceania e ao Sudeste Asiático, principalmente por meio de frete postal e voos comerciais". Quanto ao transporte de cannabis, a droga número um na França, com quase cinco milhões de usuários em 2023, uma vez que chega em solo europeu, sua resina é transportada por terra para o resto do continente.

O consumo de heroína continua limitado e estável na França, mas os especialistas estão preocupados com as consequências da queda na produção de ópio no Afeganistão. O cultivo da papoula foi proibido desde a chegada do Talibã em 2022. Como resultado, a produção caiu de 80 a 90% no ano seguinte. Isso poderia deixar espaço nos mercados europeus para opioides sintéticos, que são potencialmente mais perigosos, como explica Laurent Laniel, analista do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

Drogas sintéticas, como o MDMA/ecstasy e as anfetaminas, proveniente da Holanda, também são transportadas por terra. De acordo com o OFDT, a França é usada como ponte para traficantes desses produtos, principalmente para o Reino Unido e a Espanha, e "algumas dessas drogas são enviadas de volta por frete expresso ou correio para a América, Oceania e, em menor escala, para a Ilha da Reunião". O faturamento do tráfico de drogas na França é estimado entre € 3,5 e € 6 bilhões por ano.

Luta contra as drogas se torna "prioridade absoluta" na França

A luta contra o tráfico de drogas deve ser uma "prioridade absoluta", insistiu o ministro da Justiça da França, Gérald Darmanin, em uma circular de política criminal enviada a todos os promotores públicos. Darmanin se referiu à criação de um escritório nacional contra o crime organizado (Pnaco), que, segundo ele, estaria operacional em janeiro de 2026, teria um "monopólio sobre os crimes mais graves" e seria responsável pela "coordenação dos escritórios de promotoria em todo o espectro do crime organizado".

Em meados de janeiro, Bruno Retailleau admitiu que as autoridades francesas estavam "infelizmente sempre um passo atrás" dos traficantes de drogas. O ministro do Interior falou de uma "submersão" e reconheceu que, se o preço das drogas permanecer inalterado apesar das apreensões recordes, isso "significa que mais e mais mercadorias estão chegando ao solo francês".

(RFI com AFP e agências)