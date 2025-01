Tarcísio tira licença para receber nos EUA prêmio por privatizar Sabesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficará afastado das funções por quatro dias para receber um prêmio nos Estados Unidos pela privatização da Sabesp.

O que aconteceu

Afastamento começa às 21h15 desta terça-feira (28) e vai até 5h de 1º de fevereiro. A ausência foi comunicada à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em ofício publicado no Diário Oficial de hoje.

Vice assume o governo de SP. Durante o período, o vice-governador Felício Ramuth (PSD) será o responsável pela gestão estadual.

Tarcísio viaja aos Estados Unidos para receber premiação internacional pela privatização da Sabesp. O prêmio é concedido pela revista LatinFinance, especializada na cobertura do mercado financeiro da América Latina e do Caribe. O governador será acompanhado pela secretária estadual de Comunicação, Laís Vita, que também ficará afastada do cargo pelo mesmo período que Tarcísio, para participar do evento.

Cerimônia de premiação acontecerá na quinta (30). O governador será agraciado na categoria "Equity Follow-on of the Year", durante a realização do "Deals of the Year Awars", prêmio anual da revista.

Sabesp foi vendida no ano passado para o Grupo Equatorial. A empresa se tornou acionista de referência da companhia de saneamento, com a compra de 15% das ações, por um preço de R$ 6,9 bilhões. Com a privatização, o governo estadual prevê R$ 260 bilhões em investimentos até 2060 e promessa de universalização do saneamento básico no estado em 2029, antecipando em quatro anos a meta anterior.

Esta é a segunda vez que Tarcísio se afasta do governo neste ano. Ele pediu licença da gestão por 15 dias, entre 27 de dezembro e 10 de janeiro, para um recesso de fim de ano no exterior com a família.