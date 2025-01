STOXX 600 atinge máxima recorde com redução do nervosismo no setor de tecnologia

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa atingiu a máxima recorde nesta terça-feira, com as ações de varejo e de serviços públicos liderando os ganhos, uma vez que as pressões de venda diminuíam um dia depois que a startup chinesa DeepSeek desencadeou grandes perdas nos mercados globais.

O índice STOXX 600 subia 0,69%, a 533,32 pontos, superando por pouco o recorde intradiário de 24 de janeiro.

As ações do setor de varejo saltavam 2,1%.

O setor de serviços públicos também estava entre os que mais ganhavam, avançando 1,9%, enquanto o setor de mídia subia 1,4%.

O índice europeu de tecnologia, que sofreu grandes perdas na sessão anterior, estava sendo negociado com alta de 0,6%.

O modelo de inteligência artificial de baixo custo da DeepSeek e sua popularidade crescente abalaram os investidores na segunda-feira, que se desfizeram de ações de tecnologia e questionaram a avaliação altíssima dos líderes do setor.

O valor de mercado da Nvidia caiu 593 bilhões de dólares, uma perda diária recorde para qualquer empresa.

"As avaliações de algumas dessas empresas de tecnologia ficaram muito altas de forma muito rápida e o crescimento que vinha sendo obtido não poderia continuar sendo alcançado", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

"Acho que este é um pouco o momento de reiniciar. Mas não acho que seja necessariamente o Armagedom."

Os investidores ainda aguardam as decisões de juros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu nesta semana.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,58%, a 8.552 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,55%, a 21.398 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,51%, a 7.946 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,46%, a 36.358 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,06%, a 1.123 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,79%, a 6.517 pontos.