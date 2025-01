Wall St avança com ganhos em megacaps superando fraqueza mais ampla

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street avançavam nesta terça-feira, com os ganhos das ações de megacaps superando as quedas em outros setores, enquanto um conjunto misto de balanços corporativos fomentava a volatilidade.

A General Motors recuava 8,2%, apesar da empresa ter divulgado resultados trimestrais e uma previsão de lucros para 2025 acima das expectativas.

As ações da Boeing, que subiam 6%, ficaram voláteis depois que a fabricante de aviões divulgou seu maior prejuízo anual desde 2020.

O Dow Jones subia 0,39%, a 44.887,35 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,50%, a 6.042,52 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,07%, a 19.548,30 pontos.

Ajudando nos ganhos do Nasdaq, a Apple saltava 2,5%, enquanto a maioria das ações de megacaps também apresentava tendência de alta.

A queda acentuada das ações de tecnologia na sessão anterior ocorreu depois que a startup chinesa DeepSeek lançou modelos de inteligência artificial que, segundo ela, estão no mesmo nível ou são melhores do que os de seus rivais nos Estados Unidos, por uma fração do custo.

A Nvidia subia 1,5% um dia depois que 593 bilhões de dólares foram eliminados de seu valor de mercado, na maior perda diária para qualquer empresa.

"Temos sido céticos em relação às avaliações e aos movimentos recentes de alguns desses nomes que são alavancados pela história (da IA)", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da GLOBALT Investments.

"A diferença de avaliação entre esses nomes e o mercado tornou esses nomes vulneráveis a um recuo."

O Nasdaq caiu mais de 3% na segunda-feira, seu pior resultado diário em mais de um mês, enquanto o S&P 500 perdeu cerca de 1,5%.

Os resultados trimestrais de Microsoft, Meta, Apple e Tesla serão divulgados nesta semana.

Na quarta-feira, espera-se que o Federal Reserve mantenha a taxa de juros inalterada em sua primeira decisão de juros do ano, enquanto a leitura de dezembro do índice PCE será divulgada na sexta-feira.

(Reportagem de Shashwat Chauhan, Lisa Pauline Mattackal e Sukriti Gupta em Bengaluru)