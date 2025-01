Soja fica estável e milho e trigo sobem enquanto mercado aguarda ação tarifária de Trump

Por Renee Hickman

CHICAGO (Reuters) - Os preços futuros de grãos negociados na bolsa de Chicago subiram nesta terça-feira, com investidores ajustando suas posições enquanto esperam para ver se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumprirá suas ameaças de impor tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México neste fim de semana, disseram analistas.

Os futuros da soja oscilaram durante a sessão, devido à incerteza tarifária e à pressão da melhora do clima na América do Sul, de acordo com analistas.

O contrato de soja mais ativo na CBOT ficou estável em 10,45 dólares o bushel, enquanto o trigo subiu 9,75 centavos, encerrando em 5,4525 dólares.

O contrato de milho mais ativo da CBOT,, subiu 3,25 centavos, para 4,8525 dólares o bushel.

A possibilidade de Trump levar adiante as ameaças de grandes tarifas sobre os principais parceiros comerciais dos EUA, que entrariam em vigor em 1º de fevereiro, deixou muitos participantes do mercado nervosos, disse Jim McCormick, sócio fundador da AgMarket.net.

Analistas alertam que a imposição de tarifas sobre produtos importados de determinados países para os EUA pode levar a retaliações e guerras comerciais.

A soja também foi pressionada pelas previsões de longo prazo que mostram chuvas na Argentina, um dos principais produtores da commodity, disse McCormick.

Ainda se prevê uma grande safra de soja no Brasil, apesar dos problemas climáticos que atingiram o maior exportador da oleaginosa.