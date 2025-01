Skincare descomplicado: conheça 5 passos para cuidar da pele no verão

Sol, calor, suor e... já falamos do calor? Nesses dias quentes e abafados do verão, tudo o que não queremos é complicação na hora de cuidar da pele, certo? Mas também não dá para abrir mão do nosso skincare sagrado de todo dia.

Para você se inspirar e não desanimar, o Guia de Compras UOL montou um roteiro com passos básicos, rápidos e descomplicados para você cuidar da pele direitinho —e ainda fizemos uma seleção de produtos para um nécessaire leve e eficiente. Confira a seguir:

Imagem: Getty Images

Passo 1: limpar

Ele é o primeiro passo de qualquer rotina de skincare e é importante porque elimina sujeira, impurezas, resíduos de poluição e de maquiagem, preparando a pele para absorver os produtos que virão depois dessa etapa. Dica: é importante higienizar a pele duas vezes por dia, de manhã e antes de dormir, com um produto adequado ao seu tipo de pele. Algumas sugestões:

Essa espuma de limpeza praticamente 'faz carinho' na pele. Limpa o rosto com suavidade sem deixar aquela incômoda sensação de ressecamento. Pode ser usada por quem tem a pele seca, normal ou mista.

Gel de limpeza com 2% de ácido salicílico e 5% de glicerina, que limpa e ao mesmo tempo controla a oleosidade, sem prejudicar a maciez e o viço da pele. Promete reduzir o tamanho dos poros, remove as impurezas e diminui cravos e espinhas. Pode ser usado por todos os tipos de pele.

Recomendado por muitos dermatologistas, esse gel de limpeza facial é suave e bem tolerado inclusive por peles mais sensíveis. Tem ação antioleosidade e antibacteriana, regulando a produção de sebo e o surgimento de espinhas e cravos. Indicado para peles mistas, oleosas e com tendência à acne.

Imagem: Getty Images

Passo 2: hidratar os olhos

Bastante sensível, a pele dessa região é a primeira a ficar marcada com linhas de expressão e rugas, já que é ativada quando a gente sorri ou franze os olhos por causa do sol. Por isso, dá-lhe hidratação! Sem falar que a região também sofre com inchaço e olheiras, o que também pode ser amenizado com o uso de cosméticos.

Um dos poucos cremes para o redor dos olhos indicados para quem sofre com olheiras arroxeadas. Promete reduzir as bolsas, e clarear e suavizar as linhas de expressão.

Traz ativos como a vitamina C, que clareia e uniformiza; e manteiga de karité; cera vegetal e óleo de jojoba, para iluminar e suavizar as linhas de expressão.

Esse creme promete clarear as marcas escurecidas e amarronzadas causadas por excesso de pigmentação na pele. Traz na composição ácido hialurônico para hidratar e cafeína para reduzir as bolsas sob os olhos.

Imagem: Getty Images

Passo 3: hidratar o rosto

Você sabia que este é o primeiro e mais importante passo para evitar o envelhecimento precoce? Pele hidratada, com a barreira de proteção cutânea fortalecida, funciona melhor e sofre menos com alergias, irritações, inflamações e dermatites. O segredo do sucesso é escolher um produto com a textura ideal para o seu tipo de pele: creme mais denso para as secas, oil free ou gel para as mistas e oleosas.

Queridinho das redes sociais, é quase um clássico de verão por sua textura leve e refrescante. Promete 48 horas de hidratação e é rico em ácido hialurônico. Controla a oleosidade e funciona para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas.

Superleve, é perfeito inclusive para peles sensíveis, já que tem ação calmante. Hidrata sem pesar e sem deixar um efeito pegajoso. Também pode ser usado antes da maquiagem, como um primer.

Com ácido hialurônico puro, hidrata a pele por até 24 horas, preenche linhas de expressão e revitaliza. O produto promete reduzir até 10% das linhas de expressão, além de firmar e preencher. Com textura leve e FPS 20, para facilitar a rotina.

Imagem: Getty Images

Passo 4: tratar

Se existe um ativo antioxidante perfeito para o verão, é a Vitamina C. Além de prevenir o envelhecimento precoce da pele e ter ação clareadora, ela também diminui os danos oxidativos causados pela exposição solar. Por isso, vale aplicar um produto com esse ingrediente diariamente, antes do protetor solar, ok?

Com concentração de 10%, aumenta a firmeza da pele, previne rugas finas e promete clarear manchas. É leve, indicado para todos os tipos de pele, não tem cheiro e vem nessa embalagem prática, que impede que o produto oxide. Plus: o preço se encaixa bem na categoria "excelente custo-benefício".

Tem concentração de 20%, não esfarela (mesmo aplicando protetor solar em seguida) e não deixa cheiro nos rosto. A textura é consistente, espalha bem e a pele absorve rápido.

Esse sérum de vitamina C é indicado para uso diário. Melhora a elasticidade da pele e ajuda a manter a hidratação. Promove firmeza, aumenta o viço e a luminosidade, além de auxiliar no clareamento de manchas e uniformização da textura e do tom da pele do rosto.

Imagem: Getty Images

Passo 5: proteger

Faça sol, tempo nublado ou chuva, aplicar protetor solar é obrigatório —mesmo se você não for sair de casa, sabia? Proteger a pele do sol e da iluminação artificial é um passo importantíssimo na sua rotina de skincare, já que atua na redução do envelhecimento da pele e na degradação de colágeno nas células.

Protege da ação dos raios UVA e UVB, da luz visível, da poluição e dos radicais livres. Sua textura é leve e não pesa no rosto. Ainda cobre imperfeições e uniformiza a pele, porque tem cor.

Tem alta proteção solar (FPS 50). Hidrata sem pesar, traz água termal Vichy na composição, promete efeito matte por até 12 horas e ainda controla o brilho facial excessivo. Ideal para peles mista, oleosa e/ou acneica.

Ao vivo ou nas redes, esse produto é só elogios. Em bastão e com cor, é prático e oferece cobertura média de longa duração, além de ter FPS 95. Funciona em todos os tipos de pele, e promete suavizar manchas de acne e melasma. Traz na fórmula vitamina C, vitamina E e ácido hialurônico.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

