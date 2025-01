Transparência Internacional critica sigilo sobre gastos e agenda de Janja

Do UOL, em São Paulo

A Transparência Internacional criticou o governo Lula por manter sigilo sobre agendas e os gastos de Janja, após reportagem do jornal O Globo na última segunda-feira (27).

O que aconteceu

Governo nega pedidos sobre agenda de Janja. O Globo alega que pedidos da ONG Fiquem Sabendo, especializada em informações públicas, são recusados com a justificativa de que a primeira-dama não ocupa cargo público e, consequentemente, não tem obrigação formal de divulgar a sua agenda pública.

ONG considera desrespeito à LAI (Lei de Acesso à Informação). Para a Transparência Internacional, as informações sobre a agenda da primeira-dama precisam ser divulgadas na medida em que ela assume "intensa representação governamental". Nas redes sociais, a ONG divulgou uma posição sobre a decisão de manter sigilo sobre a atuação de Janja.

É público e notório que a primeira-dama está exercendo função pública, com intensa agenda de representação governamental e equipe de apoio. O fato de isso estar acontecendo sem as formalizações necessárias não pode ser justificativa para desrespeitar o princípio da publicidade da administração pública, a lei de acesso à informação e a lei de conflitos de interesses. Ao contrário, a informalidade agrava a situação.

Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional Brasil

"É público e notório que a primeira-dama está exercendo função pública, com intensa agenda de representação governamental e equipe de apoio. O fato disso estar acontecendo sem as formalizações necessárias não pode ser justificativa para desrespeitar o princípio da publicidade da? https://t.co/GW85UhUlAP -- Transparência Internacional - Brasil (@TI_InterBr) January 27, 2025

Janja tem gabinete no Planalto. A atuação da primeira-dama no governo já foi questionada em diferentes pastas. Ela interfere na gestão da comunicação e se posiciona em indicações de ministros, do Poder Judiciário e até mesmo possui uma agenda própria de despachos.