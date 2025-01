Sauditas e ministros da Opep+ conversam após Trump pedir preço mais baixo para petróleo

Por Yousef Saba e Maha El Dahan e Alex Lawler e Ahmad Ghaddar

DUBAI (Reuters) - O ministro de energia da Arábia Saudita e vários de seus pares da Opep+ mantiveram conversas após o apelo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por preços mais baixos do petróleo e antes de uma reunião na próxima semana dos países produtores de petróleo da Opep+, de acordo com declarações e fontes oficiais.

Na semana passada, Trump pediu à Arábia Saudita e à Opep que reduzissem os preços do petróleo. A Opep+ ainda não respondeu, mas cinco delegados da Opep+ disseram que é improvável que uma reunião dos principais ministros do grupo em 3 de fevereiro ajuste seu plano atual para começar a aumentar a produção a partir de abril.

Na segunda-feira, o ministro saudita da Energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, manteve conversações com Hayan Abdel-Ghani, do Iraque, e Khalifa Abdulsadek, da Líbia, em Riad, informou a Saudi Press Agency (SPA).

O ministro saudita e seu colega líbio discutiram "o fortalecimento de esforços conjuntos para apoiar a estabilidade dos mercados globais de energia" para atender a seus interesses mútuos, informou a SPA. Ele também discutiu a cooperação para alcançar interesses mútuos com seu colega iraquiano, informou a SPA.

O ministro saudita também se reuniu com o ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, em Riad, para conversas informais, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O escritório de comunicações do governo saudita, o ministério de energia dos Emirados Árabes Unidos e a Opep não responderam imediatamente aos pedidos de comentários enviados por email.

Uma das fontes disse que as conversas ocorreram paralelamente às comemorações do 50º aniversário do Fundo Árabe de Energia, que estão ocorrendo em Riad, e não foram uma reunião planejada de alguns ministros da Opep.

Os preços do petróleo subiram este ano, com o petróleo Brent chegando a quase 83 dólares por barril em 15 de janeiro, seu nível mais alto desde agosto, apoiado pela preocupação com o impacto das sanções dos EUA contra a Rússia. Desde então, os preços diminuíram, sendo negociados abaixo de 78 dólares nesta terça-feira.

A Opep+ agrupa membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, incluindo a Rússia.

Em 3 de fevereiro, está prevista a reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial (JMMC), um grupo de ministros de alto escalão que pode recomendar mudanças nas políticas.

(Reportagem de Yousef Saba, Maha El Dahan, Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova, Clauda Tanios; redação de Yousef Saba e Alex Lawler; edição de Jacqueline Wong, Jason Neely e Louise Heavens)