Sakamoto: Trump apela para marketing ao listar brasileiro entre criminosos

Ao colocar um brasileiro preso nos Estados Unidos entre os "piores criminosos" imigrantes, Donald Trump apela para o marketing para justificar a truculência no tratamento aos deportados, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (28).

Vitor de Sousa Lima foi condenado por homicídio culposo em um acidente de carro em Minas Gerais. O brasileiro foi colocado em uma lista ao lado de criminosos como estupradores e suspeitos de terrorismo.

A Casa Branca falha retumbantemente. Se ela coloca pessoas em listas, precisa explicar sobre qual crime está se manifestando. É claro que um homicídio culposo no trânsito é terrível. Mas vemos tantos filhinhos de papai aqui no Brasil pegarem o carro possante do pai, esmagarem um trabalhador e ficar por isso mesmo. Ele pega o passaporte e passa uma temporada nos EUA, volta e nem por causa disso é perseguido.

Ele cometeu terrorismo nos EUA, ou estuprou, matou? Se ele tem um crime e deve pagar no Brasil, que seja deportado para cá como tantos criminosos por conta de acordos de deportação. Isso acontece toda hora. A questão é o que essa pessoa cometeu nos EUA para ser acusada desta forma. Falta transparência.

Não adianta colocar em uma lista para que sirva de publicidade e de marketing para o governo Trump, para falar que 'essa é a prova de que a xepa do mundo está vindo para cá'. A imensa maioria das pessoas que imigram para países mais ricos vai em busca de uma vida melhor.

Ao que tudo indica, o governo Trump não está fazendo a lição de casa, mas apela ao marketing para causar esse impacto junto a sua população, de 'expulsar pessoas absurdas e violentas'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto frisou que o discurso truculento de Trump reverbera entre autoridades de menor instância, podendo ser interpretado como uma espécie de "carta branca" para a adoção de práticas violentas.

O grande problema de se ter um governo com uma retórica violenta contra migrantes é que ela desce até quem executa a política no dia a dia. Trump tem o discurso dele, mas terá limites na atuação pessoal dele. Agora, o guarda de imigração que está no avião, não. Ele recebe aquela percepção do 'faça o que quiser' para colocar essa política em ação e eles fazem.

Há muita gente honrada entre a polícia federal dos EUA e os guardas da imigração, mas também há gente criminosa que veste farda. E é desse pessoal com quem temos que nos preocupar. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

