'Relógio do Apocalipse' se aproxima de minuto final com Trump, guerras e mudanças climáticas

O "Relógio do Apocalipse", símbolo da iminência de um cataclisma planetário desde 1947, foi ajustado nesta terça-feira (28) para marcar 89 segundos para a meia-noite, mais perto do que nunca do fatídico gongo final. O anúncio foi feito pelo "Bulletin of the Atomic Scientists", um grupo de cientistas responsáveis por esse projeto simbólico.

De acordo com o novo horário, a ameaça de uma catástrofe global está mais iminente do que nunca. Juan Manuel Santos, ex-presidente da Colômbia e líder do grupo "The Elders" - que trabalha na prevenção e resolução de conflitos - destacou a gravidade da situação: "O relógio está mais próximo da catástrofe do que nunca em sua história", afirmou em uma coletiva de imprensa em Washington.

O novo ajuste ocorre em um contexto de intensificação das ameaças globais, como as mudanças climáticas, o temor de um ataque nuclear e a desinformação. Santos sublinhou a necessidade de unidade e liderança ousada para reverter essa situação. A urgência é ainda mais evidente após a posse de Donald Trump, que, segundo especialistas, desestabilizou normas internacionais de cooperação.

Crise climática

Santos reconheceu as promessas do novo presidente americano de buscar diplomacia com Rússia e China, mas criticou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima e da Organização Mundial da Saúde. "A crise climática se agrava", alertaram os especialistas, após mais um ano de recordes de temperaturas elevadas.

O ex-presidente colombiano também fez um apelo para ações urgentes contra a desinformação e as teorias da conspiração, que se espalham rapidamente no mundo hiperconectado. "Essa crescente desconfiança é alimentada principalmente pelo uso imprudente de novas tecnologias que ainda não compreendemos completamente", disse Santos.

Ajuste do relógio

A última modificação no relógio ocorreu há dois anos, quando ele foi adiantado em 10 segundos, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

Criado em 1947, o "Relógio do Apocalipse" - também chamado de "relógio do fim do mundo" - inicialmente refletia o medo do perigo nuclear durante a Guerra Fria, com o ajuste original marcando sete minutos para a meia-noite.

Desde então, os critérios para o ajuste do relógio foram ampliados, incluindo fatores como pandemias, a crise climática e campanhas de desinformação promovidas por governos. A cada mudança, o "Relógio do Apocalipse" se torna um lembrete simbólico das ameaças existenciais que a humanidade enfrenta.

O "Relógio do Apocalipse" no cinema

O conceito do "Relógio do Apocalipse" é um símbolo amplamente utilizado para representar a iminência de uma catástrofe global, geralmente associada à destruição da humanidade ou ao fim dos tempos. No cinema, esse conceito é frequentemente explorado para transmitir a sensação de uma ameaça constante, seja por meio de guerras nucleares, desastres ambientais, pandemias ou outras crises globais.

Nos filmes, o relógio pode surgir como um motivo central ou como uma metáfora visual que simboliza a pressão do tempo, a angústia coletiva e o medo da destruição iminente. Veja alguns exemplos de filmes que exploram a ideia:

"Dr. Fantástico" (1964), de Stanley Kubrick: Embora o filme não apresente diretamente um "Relógio do Apocalipse", ele faz uma sátira sobre a Guerra Fria e a ameaça nuclear, criando uma tensão constante sobre a possibilidade de uma catástrofe global. O conceito de destruição iminente permeia toda a trama. "O Dia Depois de Amanhã" (2004), de Roland Emmerich: Este filme de catástrofe apresenta um futuro próximo em que eventos climáticos extremos levam ao colapso do mundo como o conhecemos. A ideia do "Relógio do Apocalipse" é representada pela urgência das mudanças climáticas que ameaçam a sobrevivência do planeta. "Filhos da Esperança" (2006), de Alfonso Cuarón: Ambientado em um futuro distópico, o filme retrata uma sociedade à beira da extinção devido à infertilidade global. O tempo se torna um recurso precioso, e o "Relógio do Apocalipse" é simbolizado pela falta de esperança para o futuro da humanidade. "A Estrada" (2009), de John Hillcoat: Baseado no romance de Cormac McCarthy, este filme pós-apocalíptico segue um pai e seu filho em um mundo devastado por uma catástrofe não especificada. O "Relógio doAapocalipse" é representado por um mundo em ruínas, onde a sobrevivência se torna uma luta constante e incerta. "Interstellar" (2014), de Christopher Nolan: Embora este filme explore temas científicos e a sobrevivência da humanidade, ele também retrata uma Terra em declínio, onde o "Relógio do Apocalipse" simboliza a urgência de encontrar um novo lar para a humanidade, antes que seja tarde demais.

(Com informações da AFP)