Quadrilha do Ozempic: polícia prende trio que assaltava farmácia para roubar remédios

Um roubo a uma farmácia da zona leste de São Paulo foi interrompido pela Polícia Militar, que impediu que um trio especializado em roubo de medicamentos levassem os remédios. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 20, no bairro Vila Formosa.

Segundo a polícia, os suspeitos tinham separado cerca de 40 medicamentos usados no tratamento de emagrecimento e diabetes - dentre eles, o Ozempic. Ao Estadão, um funcionário de uma rede de farmácias relatou que os assaltos por conta do medicamento têm sido frequentes. Diversas unidades investiram em reforços na segurança.

Em nota, a Novo Nordisk, farmacêutica responsável pelo medicamento, disse que, em função da grande procura pelos medicamentos, tem reforçado suas medidas de segurança na cadeia de distribuição. No texto, a empresa afirma que os estabelecimentos comerciais passam a ser responsáveis pela preservação do estoque após receber os conteúdos.

"A companhia segue as legislações e reporta os casos aplicáveis às autoridades. Adicionalmente, a Novo Nordisk conta com processos definidos para captura de notificações de roubo de produto e suspeita de falsificação (incluindo suspeita de locais com venda ilegal). Todos os casos recebidos são analisados e investigados para a devida tratativa, inclusive em nível global."

O grupo também buscava remédios para tratamento de enxaqueca e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o grupo era formado por um homem de 18 e dois adolescentes de 16 e 17 anos. Eles invadiram o estabelecimento e, sob ameaça, conduziu dois funcionários até o estoque onde estavam os medicamentos de uso controlado. Na sequência, às vítimas foram levadas até uma sala no fundo da farmácia.

"Policiais militares que patrulhavam a região viram o estabelecimento aberto e sem nenhum funcionário visível, o que levantou suspeitas. Ao entrarem no local, caminharam até a sala onde estavam as vítimas e os suspeitos já deitados no chão", informou a SSP.

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos detidos recebeu uma ligação que comunicava a chegada da polícia. Eles esconderam dois simulacros de arma de fogo na gaveta e na prateleira e se renderam. As armas e um celular foram apreendidos.

O caso foi registrado como corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos e crime tentado de roubo a estabelecimento comercial no 30º Distrito Policial do Tatuapé. A autoridade policial solicitou a conversão da prisão do maior de idade para preventiva. Já os menores foram apreendidos.