Putin diz que há maneira de organizar conversa de paz com Ucrânia, mas Kiev não quer

MOSCOU (Reuters) - A Ucrânia poderia encontrar uma maneira legal de manter negociações de paz com a Rússia para colocar fim à guerra de quase três anos, mas Moscou não vê disposição por parte de Kiev para isso, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira.

Putin afirmou à emissora de televisão estatal russa que negociações com a Ucrânia foram complicadas pela "ilegitimidade" do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em permanecer no poder além de seu mandato, sem autoridade para assinar documentos.

"Mas, essencialmente, se eles quiserem prosseguir, há uma maneira legal de fazer isso. Deixe que o presidente do Rada (parlamento ucraniano) trate do assunto de acordo com a Constituição", disse Putin ao importante repórter Pavel Zarubin, que acompanha o Kremlin.

"Se houver um desejo, podemos resolver quaisquer questões legais. No entanto, até o momento, simplesmente não estamos vendo esse desejo", acrescentou.

Se a Ucrânia demonstrar o desejo de negociar e buscar concessões, Putin disse: "Deixe que qualquer pessoa adequada conduza essas conversas. Naturalmente, garantiremos o que for de nosso interesse".

"Mas em termos de assinatura de documentos, tudo deve ser feito de uma forma que os especialistas jurídicos confirmem a legitimidade daqueles que estão autorizados pelo Estado ucraniano a assinar esses acordos".

Faz tempo que a Rússia alega que Zelenskiy não tem mais autoridade legal porque seu mandato terminou em maio de 2024 e nenhuma eleição presidencial foi realizada desde então.

A Constituição da Ucrânia dá poderes ao presidente do Parlamento para agir se o presidente não puder fazê-lo.

Mas autoridades ucranianas afirmam que Zelenskiy continua sendo o presidente legítimo com base no fato de que a lei marcial está em vigor desde a invasão em grande escala da Rússia em fevereiro de 2022. Elas afirmam que tempos de guerra não permitem a realização de uma eleição.

Em seus comentários, Putin disse que se os aliados ocidentais da Ucrânia apoiassem a ideia de negociações, seria simples encontrar uma maneira legal de prosseguir com elas. Putin afirmou que havia enviado "um sinal apropriado" nesse sentido ao então presidente dos Estados Unidos Joe Biden.

Além disso, afirmou Putin, um caminho legal poderia ser encontrado para rescindir um decreto presidencial ucraniano de 2022 que, segundo Moscou, impede qualquer conversa com a liderança russa.

Zelenskiy disse na semana passada que o decreto, assinado depois que a Rússia anexou unilateralmente quatro regiões ucranianas, apenas proibia negociações com grupos ucranianos fora de sua autoridade e tinha como objetivo bloquear negociações com separatistas.

