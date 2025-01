Tilibra não está distribuindo kit escolar grátis após preenchimento de quiz

São falsas as publicações que circulam pelas redes sociais e que prometem um kit escolar gratuito da Tilibra a quem responder um quiz.

A postagem remete a um site sem qualquer relação com a Tilibra e que pede informações pessoais e dados de pagamento dos usuários. Trata-se de um golpe, aproveitando-se do período de volta às aulas.

O que diz o post

"Tilibra Lança Quiz Solidário de 95 anos para ajudar os alunos Brasileiros! Responda e receba grátis o seu Kit Escolar também", diz a mensagem da publicação.

Abaixo, há uma imagem de alguns produtos da Tilibra, como mochila, caderno, borracha e lápis de cor, e que contém o seguinte texto: "Quiz solidário volta as aulas tilibra. Participe e ganhe um kit GRÁTIS".

Há ainda um link, com a chamada "Últimas Unidades", que direciona para o suposto site da promoção.

Ao clicar no link indicado nas publicações fraudulentas, o usuário é direcionado para uma página de apresentação da suposta promoção da Tilibra. "Em comemoração ao aniversário de 95 anos da marca, preparamos um Desafio onde você pode mostrar sua criatividade, aprender curiosidades sobre a nossa história e, claro, ganhar um kit de volta às aulas completíssimo", diz o texto, logo acima de um botão "Começar". Após responder a quatro perguntas sobre a empresa, aparece uma tela com duas opções de kits para o interessado escolher: um masculino e um feminino, cada um "com mais de 45 itens inclusos". Ao clicar em "Resgatar Agora", o usuário é levado a uma página de pagamentos; após fornecer seus dados pessoais, é exibida uma mensagem informando que o kit será entregue apenas mediante o pagamento do valor do frete.

Por que é falso

Suposta promoção da Tilibra não existe. Em suas redes sociais oficiais (aqui, aqui, aqui e abaixo), a Tilibra alerta que não realizou a promoção veiculada nas publicações enganosas e orientou seus clientes a buscar sempre os sites oficiais da empresa (aqui e aqui).

Tilibra orienta vítimas a tentar estorno de valores pagos. "Não temos legitimidade para atuar quanto aos valores transferidos, entretanto, sugerimos que realize um contato direto com a instituição que recebeu o seu pagamento para solicitar o estorno do valor", esclareceu a empresa.

Usuários não receberam kits após pagamento de frete. No site Reclame Aqui, clientes reclamam que pagaram valores a partir de R$ 17,72, supostamente para cobrir despesas com frete, mas nunca receberam os produtos. Há casos em que os usuários foram orientados a pagar uma nova quantia, mas continuaram sem ter o kit entregue (aqui, aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

