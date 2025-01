PRF de folga agride adolescentes com chutes e socos em condomínio no RN

Um policial rodoviário federal é acusado de ter agredido dois adolescentes em um condomínio de Mossoró (RN).

O que aconteceu

Dois meninos, de 12 e 14 anos, receberam chutes e socos do vizinho. O caso ocorreu no dia 18 de janeiro no residencial Antônio do Rosário, no bairro Alto do São Manoel, e é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Os adolescentes jogavam bola na área de lazer do prédio quando o PRF se aproximou. Ele teria perguntado às vítimas se o filho dele havia sido chamado para brincar, pois não queria vê-los juntos. Quando os meninos responderam que não, as agressões começaram.

O jovem de 14 anos ficou com o nariz e a boca ensanguentados. Enquanto o mais novo recebeu golpes na cabeça e na perna. ''Meu filho está muito assustado, na casa da minha mãe, não quer voltar para esse condomínio'', contou a cabelereira Isabellyta Carlos de sousa ao UOL, mãe do garoto de 12 anos.

O filho de Isabellyta interfonou para ela logo após o ocorrido. ''15 minutos depois, o meu filho me interfona dizendo 'mãe, aquele homem que bateu em mim uma vez, me bateu de novo'. Eu me desesperei, saí gritando, peguei o elevador, desci, e até então eu não sabia a gravidade de tudo'', relatou.

Agente teria alegado que fez isso para ensinar os meninos a ''como tratar o filho dos outros''. Segundo Isabellyta, o agressor ainda tentou intimidar ela e a outra mãe, dizendo que elas ''poderiam procurar a polícia porque a patente dele era muito alta e nada aconteceria''.

Agressões aconteceram pela segunda vez, segundo as duas mães. ''Na primeira vez, eu tentei resolver amigavelmente, onde falhei e não prestei queixa. Ele voltou a repetir a agressão'', disse Isabellyta.

Delegacia está apurando e ouve testemunhas. As autoridades policiais também já tiveram a acesso às câmeras de segurança do local.

O UOL tenta contato com a PRF. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.