Presidente do Santos manda recado a Neymar: 'Chegou o momento'

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse em um vídeo publicado nesta terça-feira (28) que "chegou o momento" de o astro Neymar, que acabou de rescindir com o Al-Hilal da Arábia Saudita, voltar ao clube alvinegro, no qual estreou como profissional em 2009.

Sem anunciar oficialmente a contratação do jogador, o dirigente abriu caminho para uma chegada que parece eminente e deve ser anunciada em breve.

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para o nosso clube do coração", disse Teixeira em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

"Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", acrescentou.

O futuro de Neymar esteve vinculado ao 'Peixe' desde o ano passado, quando diretoria do clube admitiu interesse em repatriar o craque. Mas o retorno ao Brasil depois de 12 anos ganhou mais força na noite de segunda-feira, quando o Al-Hilal anunciou a rescisão do lucrativo contrato do atacante, que terminava em junho.

Neymar, que na semana que vem vai completar 33 anos, teve uma passagem decepcionante pelo futebol árabe, muito por conta dos problemas físicos, em especial a grave lesão que sofreu no joelho esquerdo em outubro de 2023.

A lesão, sofrida apenas dois meses depois de sua chegada a Riade, o afastou dos gramados por um ano. Ao retornar, voltou a ter problemas físicos, dessa vez uma ruptura no tendão da coxa esquerda.

No total, Neymar disputou apenas sete jogos pelo Al-Hilal em 16 meses no clube, o último deles em novembro. Marcou um gol e deu três assistências.

A eventual repatriação pode ajudar o atacante a recuperar a forma visando a Copa do Mundo de 2026, que o próprio astro disse que será sua última, após as participações em 2014, 2018 e 2022.

raa/ll/ma/cb/aam

© Agence France-Presse