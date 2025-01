O que se sabe sobre projeto de trem que promete conectar SP a Santos

O trem intercidades que promete ligar São Paulo à Baixada Santista foi um dos maiores projetos de infraestrutura anunciados em maio do ano passado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas pouco ainda se sabe sobre sua implementação.

O que aconteceu

Linha SP-Santos ainda está em fase de estudos. Segundo a secretaria estadual de Parcerias em Investimentos, o projeto de trem intercidades Eixo Sul, que pretende ligar a capital e a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista foi qualificado em junho de 2024 pela pasta, mas ainda precisa passar por etapas de estudo, audiência pública, edital, leilão e contrato, antes de ser implementado.

Projeto tem custo previsto de R$ 15 bilhões e deverá ser executado em parceria com a iniciativa privada. Segundo o governo, o trajeto pode variar entre 80 e 130 quilômetros de extensão, com duração de viagem prevista em 90 minutos.

Secretaria estadual diz que linha deve contemplar 1,8 milhão de pessoas e nove municípios. "Além destes números, 13 mil empregos devem ser gerados e o projeto impactará diretamente no desafogamento do Sistemna Anchieta-Imigrantes", divulgou a pasta no portal do governo.

Pasta informou ao UOL que etapa de estudo do projeto está sendo finalizada. Procurada com pedido de informações sobre andamento e prazos do Eixo Sul, a secretaria afirmou em nota que, com base nos estudos realizados, "será definido o traçado, a interligação com o sistema de trilhos da Região Metropolitana de São Paulo e os pontos de parada do trajeto, além do cronograma".

Construção de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) na Baixada Santista também está no radar do governo. Com valor total estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão, dois novos trechos terão 15 quilômetros de extensão em áreas de Santos e São Vicente, ainda segundo a pasta estadual.

Outros projetos de mobilidade e trem intercidades foram anunciados pelo governador. Ainda em maio do ano passado, Tarcísio anunciou a qualificação de dois trens intercidades, um na região de Santos e outro na de São José dos Campos, além de dois VLTs nas regiões de Campinas e Sorocaba, respectivamente.