Nigéria, México e EUA abrem mercado para produtos agropecuários do Brasil

Brasília, 28 - O Brasil poderá exportar novos produtos agropecuários para Nigéria, México e Estados Unidos, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. As cinco aberturas de mercado foram formalizadas entre a segunda-feira, 27, e esta terça-feira, 28. Para a Nigéria, o Brasil obteve aval para comercializar embriões bovinos e bubalinos, tanto "in vivo" quanto "in vitro". O México autorizou a entrada de ovo em pó e o ovo granulado do Brasil, destinados ao consumo animal. Os Estados Unidos, por sua vez, liberaram a importação de fruto seco de macadâmia, farelo de mandioca e fibra de coco do Brasil, sem a necessidade de certificação fitossanitária."Com uma população superior a 223 milhões de habitantes e uma das maiores economias da África, a Nigéria importou mais de US$ 880 milhões em bens agrícolas do Brasil em 2024. Além de promover a diversificação das parcerias do Brasil, a expansão do agronegócio brasileiro para África oferece oportunidades futuras para os produtores nacionais, em vista do grande potencial do continente africano em termos de expansão demográfica e de crescimento econômico", destacaram as pastas.O Brasil exportou US$ 2,9 bilhões em produtos agropecuários para o México em 2024, sobretudo de proteína animal, complexo soja, produtos florestais e café. Para as pastas, a abertura de mercado anunciada nesta terça ao país poderá contribuir para o aumento do comércio bilateral entre os países.O Brasil exportou mais de US$ 12 bilhões em produtos agropecuários para os Estados Unidos em 2024, com destaque para embarques de café, bebidas, produtos florestais, produtos de cacau e carnes. "A abertura para os novos produtos deverá beneficiar, especialmente, pequenos e médios produtores brasileiros, que poderão acessar mercado de alto valor agregado", destacaram os ministérios em nota. Em 2025, o País acumula 13 aberturas de mercado para produtos agropecuários nacionais.