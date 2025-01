Motorista e ônibus de acidente com 24 feridos em SC estavam irregulares

Do UOL, em São Paulo

O motorista e o ônibus envolvidos no acidente em Joinville (SC) que deixou 24 feridos a caminho do parque Beto Carrero, no domingo (26), estavam irregulares. A informação consta na ocorrência registrada pela PMRv (Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina).

O que aconteceu

Condutor não possuía curso de transporte de passageiros, segundo a PMRv. Além disso, o exame toxicológico dele estava vencido.

Ônibus não tinha autorização da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade para o serviço de transporte remunerado. Os policiais ainda identificaram que o cronotacógrafo, equipamento responsável por registrar características da viagem durante o trajeto, não seguia as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Proprietário da Viação Canoinhas, responsável pelo ônibus, foi ao local. Porém, ele não apresentou as documentações exigidas até o registro da ocorrência.

Polícia Civil disse que não enviaria posicionamento sobre a investigação do acidente. O UOL entrou em contato com a Viação Canoinhas, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Ônibus levava adolescentes

24 vítimas foram levadas a hospitais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus transportava 46 pessoas, a maioria adolescentes. O veículo era fretado e fazia o trajeto Canoinhas-Penha. O acidente aconteceu por volta de 7h.

Oito vítimas foram socorridas de helicóptero. Elas tinham fraturas, cortes e estavam conscientes. Foram levadas para o Hospital e Maternidade Sagrada Família, em São Bento do Sul (SC) e o Hospital São Luiz de Campo Alegre.

Viação disse que vítimas tiveram ferimentos leves e moderados. No Instagram, a Viação Canoinhas afirmou que não houve vítimas graves e que prestava auxílio aos passageiros.