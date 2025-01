Minoxidil trata queda de cabelo e é mais eficaz para perdas recentes

Utilizado desde a década de 1970 no tratamento da hipertensão refratária (aquela que não responde à terapia farmacológica), o minoxidil passou a ter uso dermatológico em razão de um de seus efeitos colaterais: a hipertricose, ou seja, o crescimento excessivo de pelos. Assim, nos anos 1980, a medicação passou a ser indicada para pessoas com calvície hereditária.

O que é minoxidil?

Trata-se de um medicamento classificado como vasodilatador que tem como efeito o crescimento dos pelos do corpo. Dada as suas características, ele só deve ser utilizado sob prescrição e orientação médica e/ou farmacêutica.

Em quais situações ele deve ser usado?

O fármaco é utilizado na prática clínica dermatológica há mais de 30 anos e seus efeitos são bastante conhecidos. Contudo, é importante que você faça o uso racional desse remédio, ou seja, utilize-o de forma apropriada, na dose certa e pelo tempo adequado.

Embora o minoxidil possa ser usado na área da cardiologia, em casos específicos para o controle da hipertensão refratária, este texto foca no uso dermatológico dele. Assim, o uso tópico da medicação é indicado no tratamento da calvície hereditária (alopecia androgênica).

A literatura sobre o fármaco revela que ele também tem sido utilizado em quadros de alopecia areata, alopecia decorrente de quimioterapia, antes e depois de procedimentos de transplante capilar, na alopecia cicatricial e também na hipotricose —a presença reduzida de fios de cabelo de origem hereditária, e também no período posterior à covid-19, doença que também leva à queda dos fios. Embora esses usos na prática clínica sejam considerados comuns, eles não constam da bula do minoxidil e, assim, são chamados de off label.

Entenda como ele funciona

Até o momento, não está totalmente explicado como o minoxidil promove o crescimento capilar, fala Marcelo Polacow, presidente do CRF-SP.

No entanto, as pesquisas científicas descrevem que, por ser um vasodilatador, o medicamento promove o aumento do fluxo sanguíneo no couro cabeludo, o que poderia estimular o aparecimento de novos fios. "Além disso, ele atua nas células capilares por meio dos canais de potássio, acelerando o ciclo dos fios: de sua fase telógena (de repouso) para a anágena (de crescimento)", completa o especialista.

Importante saber que a medicação aumenta também o diâmetro do cabelo e é considerado mais eficaz entre pessoas com idade inferior a 40 anos com perda capilar recente. No entanto, o medicamento não cura a calvície.

Espera-se que os primeiros efeitos já possam ser notados em oito semanas, mas eles são mais visíveis após três a seis meses de tratamento. Apesar disso, cada pessoa responderá a terapia de forma individualizada, o que depende também da adesão ao tratamento.

Por quanto tempo vou usar esse medicamento?

De acordo com a dermatologista Ludmila Corral, responsável pelo Ambulatório de Tricologia de HUOL-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), a automedicação é desaconselhada porque o tratamento é sempre personalizado.

Ela explica que, a depender do diagnóstico, como a calvície, por exemplo, o uso do minoxidil deverá ser contínuo. Já nos quadros em que haja perda elevada de volume, o tempo da terapia pode durar por todo o período do crescimento desejado, o que equivale a um ou dois anos.

A médica adverte ainda que, ao iniciar o tratamento, é comum que ocorra queda. A razão para isso é que o fármaco acelera a perda dos fios que já estavam para cair, ao mesmo tempo em que promove a chamada sincronização da fase anágena, ou seja, coloca mais fios na fase de crescimento.

"As pessoas acham que basta usar o minoxidil por três meses. No entanto, este é o momento certo de voltar ao médico para uma avaliação. Daí a importância da orientação profissional. Cabe ao especialista esclarecer todos esses detalhes", acrescenta Corral.

Outra questão importante é que não se deve parar o tratamento de repente. O uso do fármaco deve ser descontinuado gradualmente para prevenir a perda rápida e repentina dos fios.

Conheça as apresentações disponíveis

Loniten®, Aloxidil® e Regaine® são marcas de referência do minoxidil. Mas você pode encontrar as versões genéricas.

Confira a apresentação disponível para o tratamento capilar tópico:

Solução capilar - 50 mg

Alguns médicos têm usado doses baixas de minoxidil, por via oral, para o tratamento capilar. O tratamento ainda não é autorizado pelas autoridades sanitárias e se baseiam nos achados de pesquisas dirigidas por um médico australiano, Rodney Sinclair, que têm confirmado a segurança do tratamento.

Aqui no Brasil, o medicamento é manipulado em farmácias que sejam autorizadas a fazer medicações de baixo índice terapêutico (nome dado a medicamentos cujos limites das doses terapêutica e tóxica são muito próximas).

Quais são as vantagens e desvantagens desse medicamento?

Os especialistas consultados pela reportagem concordam que a maior vantagem do minoxidil é que ele revolucionou o tratamento da alopecia androgenética, principalmente na sua apresentação oral, o que facilitou a adesão à terapia.

Já as desvantagens destacadas foram o crescimento indesejado de pelos —nos homens, na região das maçãs do rosto, na orelha e nariz; e, nas mulheres, na testa, sobrancelha, buço e "costeleta". Além disso, a apresentação tópica requer a aplicação diária e contínua, o que geralmente leva ao abandono do tratamento.

Saiba quais são as contraindicações

De modo geral, o grupo de medicamentos ao qual o minoxidil pertence é considerado eficaz e seguro, mas existem algumas contraindicações.

O fármaco não deve ser usado por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

São sinais de alergia: rubor, dificuldade para respirar ou engolir, inchaço nos lábios, face, garganta ou língua.

Fique também atento na presença das seguintes condições:

Perda repentina dos cabelos de causa desconhecida

Ausência de histórico familiar

Perda de cabelo relacionada ao pós-parto

Inflamação ou infecção do couro cabeludo

Uso de outro tipo de medicamento na região

Crianças e idosos podem usá-lo?

A literatura sobre o minoxidil esclarece que ele, geralmente, é utilizado por indivíduos com idade superior a 18 anos, mas a indicação fica a critério médico, com a ressalva de que o fármaco deve ser evitado caso existam problemas associados ao couro cabeludo.

Quanto aos idosos, não há contraindicação nem mesmo na presença de problemas renais ou hepáticos, já que as doses não requerem ajuste. No entanto, é preciso estar atento a eventual interação com outros medicamentos, o que deve ser avaliado pelo médico.

Estou grávida e pretendo amamentar. Posso usar minoxidil?

Embora o fabricante declare que o medicamento é contraindicado para mulheres, o fármaco tem sido prescrito para esse grupo. No entanto, como não existem estudos de segurança em gestantes e lactantes, é desaconselhado o seu uso nesses grupos.

Caso descubra que está grávida enquanto faz uso do fármaco, informe seu médico o quanto antes para que ele possa avaliar os riscos e benefícios da continuidade do tratamento.

Qual é a melhor forma de utilizá-lo?

O medicamento deve ser administrado nos mesmos horários todos os dias e de acordo com o esquema de doses indicado pelo médico. Evite aumentar ou reduzir as doses prescritas pelo especialista, assim como o tempo de tratamento.

O que faço quando esquecer de usar o minoxidil?

Use a loção assim que lembrar e reinicie o esquema de uso do medicamento. É desaconselhado dobrar a dose indicada para você para compensar a dose esquecida. Se você sempre se esquece de usar seus remédios, use algum tipo de alarme para lembrar-se.

Quais são os possíveis efeitos colaterais?

Este medicamento é considerado bem tolerado, seguro e eficaz quando usado em doses adequadas e pelo tempo indicado por seu médico.

Apesar disso, os efeitos colaterais mais comuns são:

Dor de cabeça

Coceira no couro cabeludo

Descamação

Irritação local

Queimação

Dermatite de contato

Crescimento de pelos em locais indesejados

Interações medicamentosas

Algumas medicações não combinam com minoxidil. E quando isso acontece, elas podem alterar ou reduzir seu efeito. Avise o médico, o farmacêutico ou o dentista, caso esteja fazendo uso (ou tenha feito uso recentemente) de qualquer medicamento, especialmente anti-hipertensivos como a guanetidina.

Embora não existam dados na literatura médica sobre interação com suplementos, antes de iniciar o tratamento com o medicamento, informe ao médico ou ao farmacêutico sobre eventual uso desses produtos.

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Observe a validade do medicamento indicado no cartucho. Lembre-se: após a abertura, alguns fármacos têm tempo de validade menor, o que também é influenciado pela forma como você os armazena;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta;

Em caso de cápsulas, não as abra para colocar o conteúdo em água, alimentos ou mesmo para descartar. Sempre use a cápsula íntegra;

No caso de suspensões orais, agite bem o frasco antes de usar. Sempre limpe o copo dosador antes e após o uso e armazene junto ao frasco do medicamento, para evitar misturar com outros remédios;

Respeite o limite da dosagem indicada;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15 °C e 30 °C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos. A ideia é dificultar o acesso às crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia de São Paulo); Ludmila Corral, dermatologista, responsável pelo Ambulatório de Tricologia de HUOL-UFRN (Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Marcelo Polacow, farmacêutico, mestre e doutor em farmacologia pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e presidente do CRF-SP. Revisão técnica: Amouni Mourad.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Badri T, Nessel TA, Kumar D D. Minoxidil. [Atualizado em 2021 Dez 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482378/; Vañó-Galván S, Pirmez R, Hermosa-Gelbard A, Moreno-Arrones ÓM, Saceda-Corralo D, Rodrigues-Barata R, Jimenez-Cauhe J, Koh WL, Poa JE, Jerjen R, Trindade de Carvalho L, John JM, Salas-Callo CI, Vincenzi C, Yin L, Lo-Sicco K, Waskiel-Burnat A, Starace M, Zamorano JL, Jaén-Olasolo P, Piraccini BM, Rudnicka L, Shapiro J, Tosti A, Sinclair R, Bhoyrul B. Safety of low-dose oral minoxidil for hair loss: A multicenter study of 1404 patients. J Am Acad Dermatol. 2021 Jun;84(6):1644-1651. doi: 10.1016/j.jaad.2021.02.054. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33639244.