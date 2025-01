Gracyanne e Cielo trouxeram novo público para os suplementos, diz Supley

A presidente do Grupo Supley, Mariane Morelli, diz que celebridades e pessoas famosas, como Gracyanne Barbosa e o ex-nadador Cesar Cielo, ajudaram a divulgar a suplementação e seus benefícios, atraindo outros públicos para o consumo dos produtos da marca. Mariane foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

No início, a marca trabalhava com os influenciadores que falavam só de treino na academia e dieta. "Com o passar do tempo, a gente começou a agregar pessoas nacionalmente conhecidas, como Cesar Cielo, para divulgar a suplementação e os benefícios, não só para as pessoas que treinam e praticam musculação, mas para aquelas pessoas que desejam ter uma qualidade de vida melhor", afirma.

Gracyanne Barbosa foi um divisor de águas. Para a presidente do Grupo Supley, a Gracyanne Barbosa foi, naquela época, a primeira mulher que realmente falava sobre musculação.

Gracyanne Barbosa Imagem: Grupo Supley/Divulgação

Ela foi, de fato, um divisor de águas principalmente para o público feminino que não entrava muito na sala de musculação. Gracyanne acabou quebrando esse paradigma. Claro que algumas mulheres não se identificam com o corpo dela, mas ela serve como uma inspiração para falar que a musculação pode trazer benefício, principalmente para as mulheres.

Mariane Morelli, presidente do Grupo Supley

O Grupo Supley é uma empresa referência em nutrição esportiva, criada em 2006, em Matão (SP). É dona das marcas Max Titanium, Probiótica e Dr. Peanut. A companhia fabrica mais de 20 milhões de unidades de produtos por ano, entre eles whey protein, creatina, snacks, barras de proteína, bebidas prontas para consumo e pastas de amendoim. Em 2024, o faturamento foi de mais de R$ 1 bilhão.