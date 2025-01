Mais de 600 cidades estão sob alerta para temporais e ventanias em MG

614 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas e "perigo potencial" nesta terça-feira (28), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Entre as cidades da lista, está Belo Horizonte, onde áreas foram afetadas com chuva de granizo e alagamentos na segunda-feira (27). O alerta para chuvas intensas com "perigo potencial" foi emitido ontem pelo Inmet, e a previsão para a maior parte do resto da semana na capital mineira é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Outros municípios da Região Metropolitana também receberam o "alerta amarelo". Entre eles, estão Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Sabará. Pesquise aqui as cidades mineiras sob alerta.

Volume de chuva previsto é de 20 a 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, até a manhã desta terça nos mais de 600 municípios mineiros. Ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora também são esperados, ainda de acordo com o Inmet.

"Perigo potencial" indica possibilidade de ventos intensos, mas "leve risco" de corte de energia elétrica. A probabilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas também é baixa, conforme o instituto.

Desde setembro passado, já foram registradas também 26 mortes em decorrência dos temporais em MG. Também foram contabilizadas, até o momento, 3.579 pessoas desalojadas e 421 desabrigadas, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado na manhã desta terça.

Como se proteger

Inmet listou instruções de como se proteger dos potenciais riscos causados pela chuva. Veja abaixo: