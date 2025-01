Sakamoto: Inflação será 'espada na cabeça' de Lula até 2026

O governo brasileiro está desesperado para baixar o preço dos produtos e a inflação será 'espada na cabeça' de Lula até 2026, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (28).

Neste momento, o governo está desesperado para baixar a inflação ou garantir o controle. Então, acho que a Magna não quis arriscar e foi lá conversar com o governo para dizer: 'olha, tem que fazer isso aqui, não tem jeito'. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto estava se referindo à reunião entre a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente Lula (PT), ocorrida ontem, no Palácio do Planalto. Na ocasião, a executiva informou ao mandatário que a petroleira deverá reajustar o preço do diesel já nas próximas semanas, conforme apurou o jornal Folha de S.Paulo. A gasolina deve ficar de fora. Segundo relatos, Lula perguntou sobre o índice de reajuste, mas Magna informou que os técnicos ainda estão fazendo os cálculos.

Durante o UOL News, Sakamoto analisou o cenário e lembrou que os preços nas alturas podem prejudicar Lula em uma eventual campanha para reeleição, em 2026.

A Magna deve deixado claro que não era sustentável para a empresa [manter os preços] e que o governo deveria se preparar [para o aumento]. E agora vai ter que tomar medidas, outras medidas com relação à questão dos preços.

A inflação vai ser algo como uma espada sobre a cabeça do Lula até 2026 e, principalmente, quando essa inflação bater nos preços.

Mas temos o cenário internacional. O dólar está a R$ 5,87 e o euro a 6,13, está caindo. Então, eu acho que, por um lado, o governo tem uma notícia ruim com relação a isso [o aumento do diesel], mas o dólar, por cair, o euro também cair, pode reduzir essa pressão sobre combustível e sobre alimentos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Lula grava vídeo para falar sobre preços

No último domingo, a primeira-dama Janja da Silva publicou, em suas redes sociais, um vídeo no qual o presidente Lula (PT) fala sobre a alta no preço dos alimentos. Na gravação, o petista diz que está pensando em medidas na área para conter o aumento, uma das principais queixas do brasileiro de renda média.

Em 2024, a inflação dos alimentos foi de 8,23%, enquanto o índice cheio do IPCA (Índice de preços ao consumidor) variou 4,83%, conforme mostrou a Folha de S.Paulo.

Professor: 'DeepSeek subiu nos ombros de gigantes'

Ainda durante o UOL News, o professor do IME-USP (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo) Marcelo Finge afirmou que a startup chinesa DeepSeek desbancou gigantes do setor tecnológico e acirrou a já alucinada corrida pelo domínio no universo da inteligência artificial.

A DeepSeek propôs um modelo que parece ser muito bom. Ele ainda está em teste e as pessoas não têm muito tempo de experiência com isso, mas é importante enfatizar que a DeepSeek subiu no ombro de gigantes, exatamente por usar uma tecnologia de software livre.

Ela pegou outros produtos de software livre que vem sendo desenvolvidos e treinados há anos, como, por exemplo, o Llama, da Meta. A DeepSeek teve algumas boas ideias de como melhorar esse produto.

Assista ao trecho no vídeo abaixo

