Itamaraty convoca chanceler dos EUA para discutir deportações

O Ministério das Relações Exteriores convocou ontem o encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em Brasília para prestar esclarecimentos sobre a situação dos deportados brasileiros, que chegaram algemados e relataram maus-tratos na viagem. O encontro foi considerado o início de um processo de diálogo para tentar encontrar uma solução para situação. De acordo com fontes diplomáticas citadas pelo colunista do UOL Jamil Chade, o foco da conversa foi resolver os problemas específicos do voo da última sexta-feira. O governo brasileiro classificou as condições como inaceitáveis. O Brasil optou por estabelecer uma negociação com os EUA, e não romper relações ou vetar voos, como fez inicialmente a Colômbia, em nome das relações bilaterais e também para não piorar mais a situação dos cidadãos que serão deportados. Saiba mais na coluna.

Governo discute novo projeto para redes com regras de remoção de conteúdo. Segundo reportagem da Folha, o projeto recebeu o nome de Marco Legal de Proteção de Usuários de Serviços Digitais e começou a ser estudado depois da crise do Pix e da decisão da Meta de flexibilizar controles de conteúdo em suas plataformas. O texto foi elaborado pelo Ministério da Justiça e prevê que as plataformas estejam submetidas a um dever de precaução, semelhante ao modelo europeu do "dever de cuidado", com a atribuição de remover conteúdo considerado criminoso sem necessidade de decisão judicial. As empresas seriam obrigadas a tomar medidas em relação a postagens que contenham "desinformação sobre políticas públicas", com o dever de agir quando receberem notificações extrajudiciais. E o governo, por sua vez, criaria um comitê para fiscalizar o comportamento de cada plataforma e determinar se elas estão seguindo os critérios estabelecidos. Saiba mais.

Empresas de tecnologia perdem mais de US$ 1 tri após anúncio de IA chinesa. O anúncio do avanço de uma forma mais barata de um modelo de inteligência artificial feito pela chinesa DeepSeek provocou ontem uma queda em série das ações de empresas de tecnologia nos EUA e na Europa. A DeepSeek mexeu com o mercado ao apresentar resultados à altura, e até superiores, dos de modelos consagrados de IA generativa americanos ChatGPT, Claude (da Anthropic) e Llama (da Meta). A startup chinesa abriu sua tecnologia mais recente, o R1, ao público na semana passada. A empresa que mais perdeu valor de mercado foi a Nvidia, que lidera o mercado de chips para IA. A redução chegou a ser de US$ 600 bilhões quando a empresa viu as ações caírem até 16% ao longo do dia em Nova York. Saiba mais.

Avaliação negativa do governo supera a positiva pela 1ª vez. Levantamento da Quaest divulgado ontem mostra que a avaliação negativa do governo Lula atingiu 37%, maior patamar numérico desde o início do mandato. A gestão é considerada positiva por 31% dos entrevistados e avaliada como regular por 28%. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder. Na pesquisa anterior, divulgada em dezembro, 33% avaliaram o governo positivamente, ante 31% que opinaram negativamente e 34% que o consideravam regular. O aumento da rejeição retratado no levantamento deste mês ocorre em meio à crise do Pix. Para 66% dos entrevistados, o governo mais errou do que acertou diante da crise, frente a 19% que avaliam que mais acertou. Quando questionados sobre qual a notícia mais negativa que ouviram a respeito da gestão Lula, 11% citaram espontaneamente o Pix. Veja todos os números.

Neymar rescinde contrato no Al-Hilal e fica livre para fechar com o Santos. O jogador acertou a rescisão antecipada com o clube e abriu mão de parte dos valores que receberia até junho. O acordo foi anunciado pelo próprio clube saudita nas redes sociais. A expectativa agora é que Neymar chegue ao Brasil até amanhã para assinar contrato com o Santos, inicialmente até o fim de junho. O clube já estaria preparando a apresentação do jogador, com um evento na Vila Belmiro e outro no Pacaembu, onde deverá jogar contra o São Paulo, no dia 1º de fevereiro.