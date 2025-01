Ibovespa fecha em queda com pressão de Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou no vermelho nesta terça-feira, afetado principalmente pela queda de mais de 2% nas ações da Vale, que divulgou relatório de produção e vendas do quarto trimestre logo após o encerramento do pregão.

O Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, fechou com declínio de 0,62%, a 124.085,68 pontos, segundo dados preliminares, chegando a marcar 123.972,72 no pior momento da sessão e, no melhor, 124.880,76.

O declínio no dia ocorre após o índice avançar quase 2% no pregão anterior. O volume financeiro somava 15 bilhões de reais antes dos ajustes finais.

(Por Patricia Vilas Boas)