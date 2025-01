Hospitais dominicanos enfrentam aumento de mães haitianas fugindo do conflito

Por Pamela Rojas

SANTO DOMINGO (Reuters) - À medida que a violência crescente no Haiti coloca o atendimento médico fora do alcance da maioria das pessoas, as mães haitianas estão buscando atendimento em hospitais na vizinha República Dominicana, apesar das políticas do governo que estão aumentando as deportações.

Os dois países compartilham a ilha caribenha de Hispaniola, mas são divididos por uma fronteira fortemente protegida, tensões de longa data e uma imensa diferença de riqueza. As crianças nascidas de pais haitianos na República Dominicana não recebem cidadania.

"Eu tive meu filho aqui", disse Cineas Lionne à Reuters em um hospital na cidade de Punta Cana, no leste do país. "Não acho que receberia bons cuidados no Haiti por causa da situação com o governo - não há governo."

Em outubro, a ONU constatou que menos de um quarto dos hospitais estava funcionando em torno da capital haitiana, Porto Príncipe, enquanto os hospitais de outros lugares lutam para lidar com o fluxo de refugiados que fogem dos ataques de gangues.

Essa avaliação foi feita antes de um pico de violência no final de 2024, quando gangues atiraram e mataram jornalistas reunidos no maior hospital público do Haiti para uma coletiva de imprensa do governo que deveria anunciar a tão esperada reabertura. Esses planos foram suspensos.

A violência forçou o aeroporto e os portos da capital a fecharem repetidamente, levando os hospitais a alertarem sobre a falta de suprimentos, como sangue e oxigênio. O grupo de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras suspendeu temporariamente os serviços no ano passado devido a ameaças.

"Os médicos daqui me trataram bem", disse Beatrice Agustin, que deu à luz em uma maternidade na capital dominicana.

"No Haiti há muitos gângsteres. Lá não se pode dar à luz, mas também se você estiver aqui sem documentos", dar à luz na República Dominicana é complicado, disse ela.

Especialistas da ONU alertaram nos últimos anos que as mulheres haitianas grávidas e no pós-parto que procuram atendimento médico na República Dominicana enfrentam intimidação, detenção e deportação, citando invasões a hospitais públicos e prisões durante exames.

Os especialistas da ONU pediram às nações vizinhas que parassem de deportar os haitianos de volta para casa, onde mais de 5 milhões de pessoas estão passando fome e mais de 1 milhão estão deslocadas internamente, pois as gangues armadas continuam a ganhar território. Muitas famílias estão dividindo suas casas ou vivendo em acampamentos improvisados.

A República Dominicana se comprometeu a deportar até 10.000 pessoas por semana enquanto lida com o peso da imigração dos haitianos que fogem do conflito em seu país. O país deportou mais de 200.000 haitianos no ano passado e quase 15.000 nas duas primeiras semanas de 2025.

Os políticos dominicanos acusaram os imigrantes haitianos de alimentar a insegurança e disseram que seu país já está dando demais.

"Nossa infraestrutura não tem capacidade para receber esse número de pessoas", disse o senador e ex-ministro da Saúde Daniel Rivera à Reuters, afirmando que a prioridade é expandir o atendimento médico para os dominicanos.

Médicos locais disseram que muitas mulheres haitianas têm medo de comparecer aos exames pré-natais e tendem a chegar tarde da noite ou quando estão prestes a dar à luz, devido ao risco de deportação.

O diretor do serviço nacional de saúde, Martin Ortiz, observou que as autoridades imigratórias não têm permissão para entrar nos hospitais para fazer prisões.

"Nossa missão é prestar atendimento", disse ele. "O mesmo cuidado é dado igualmente."