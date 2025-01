Helicóptero cai em fazenda e deixa 3 mortos em Minas Gerais

Um acidente com helicóptero deixou três mortos no fim da tarde de segunda-feira, 27, em Minas Gerais. Entre as vítimas estavam o piloto da aeronave e dois funcionários de um local na zona rural de Cruzília conhecido como Fazenda Cachoeira, segundo o Corpo de Bombeiros do Estado.

Ainda conforme a corporação, equipes de São Lourenço atenderam, por volta das 18 horas, uma solicitação para resgate na região que fica entre a Estrada Cruzília e Carrancas, km 24.

Segundo uma funcionária da fazenda informou aos bombeiros, o helicóptero de matrícula PR- TIB pertencente à empresa Aerogreen Aviação Agrícola Ltda, havia sido contratado para pulverização agrícola. Procurada, a empresa não foi localizada.

"O piloto da aeronave já havia finalizado os trabalhos de pulverização e no dia do acidente realizou um voo panorâmico com dois funcionários da fazenda (L.A. D. de 39 anos, gerente da fazenda, e E.M.S. de 37 anos, auxiliar administrativa da fazenda). Porém, durante o retorno à fazenda, próximo ao heliponto, ocorreu o acidente", disse o Corpo de Bombeiros.

Após a queda, a aeronave pegou fogo. Funcionários da fazenda se deslocaram até o local do acidente, conseguindo retirar o piloto F.A.F. de 46 anos dos destroços, já sem vida. Os outros dois ocupantes, que eram os funcionários da fazenda, encontravam-se sem vida entre os destroços, que estavam em chamas.

Além dos bombeiros, que combateram o foco de incêndio dos destroços da aeronave, a Polícia Militar de Cruzília já se encontrava no local realizando a segurança. A perícia da Polícia Civil foi acionada para liberação dos corpos. As causas do acidente ainda serão investigadas.