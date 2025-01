Fotos não são de surto de HMPV na China, mas da pandemia de covid-19

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar imagens atribuídas a uma nova emergência sanitária na China, em referência ao surto de HMPV (metapneumovírus humano).

As fotos são antigas e retratam cenas registradas durante a pandemia de covid-19 no país.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

"#MUNDO | EMERGÊNCIA DE SAÚDE NA CHINA ALERTA O MUNDO", diz o título de uma publicação no Facebook.

A mensagem contém o seguinte texto: "O gigante asiático está agora em estado de emergência devido a um surto repentino de um vírus que afeta o sistema respiratório ou os pulmões humanos. A partir do ano de 2025, após cinco anos de Covid 19, a China enfrenta uma nova crise sanitária devido a um surto do Metapneumovírus Humano (HMPV), um vírus respiratório altamente contagioso que se espalha rapidamente entre a população e afecta principalmente crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Os sintomas incluem febre, tosse, dificuldade em respirar e, em casos graves, pneumonia. Este surto coincide com a circulação de outros vírus como o influenza A e o Mycoplasma pneumoniae, o que agrava a situação."

Na sequência, há fotos de pessoas usando trajes sanitários, uma área hospitalar lotada de doentes e um local com grande aglomeração, dando a entender tratar-se de algo recente. Não há qualquer referência sobre o local exato onde as imagens foram registradas, nem da data.

Por que é distorcido

Fotos foram tiradas durante pandemia de covid-19. Por meio de uma busca reversa de imagens no Google Lens (veja abaixo), verifica-se que as imagens são de fato na China, mas durante a pandemia de covid-19. O primeiro registro, que mostra três pessoas usando trajes sanitários, circula pelo menos desde março de 2022 e retrata o lockdown na cidade de Xangai (aqui, em inglês). Já a foto do hospital lotado foi tirada em janeiro de 2023, também em Xangai, pela agência de notícias Reuters (aqui, em inglês).

Imagem: Reprodução

Imagem: Reprodução

Taxa de casos de HMPV na China está caindo no norte do país, segundo autoridade local. Wang Liping, pesquisadora do Centro para Controle e Prevenção de Doenças da China, disse que o número de infecções por HMPV está caindo na região norte do país: "No momento, a taxa de casos de metapneumovírus humano está flutuando. Ela está caindo nas províncias do norte e começou a diminuir em pacientes com 14 anos ou menos" (aqui).

Casos de HMPV estão "dentro do esperado", segundo a OMS. A Organização Mundial da Saúde afirmou em nota oficial (aqui, em inglês) que o aumento no número de casos registrados de HMPV na China está "dentro do esperado" para esta época do ano, quando o Hemisfério Norte está no inverno. "A OMS está em contato com autoridades de saúde da China e não recebeu qualquer relato de quebra de padrão. Autoridades chinesas reportam que o sistema de saúde não está sobrecarregado e não foram feitas declarações e nem iniciadas respostas emergenciais".

Ministério da Saúde do Brasil acompanha casos de HMPV na China. Em nota oficial (aqui), a pasta afirma que "monitora surto de vírus respiratório na China". "Até o momento não há alerta internacional emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), mas a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes", completa o ministério.

HMPV é um vírus respiratório. A infecção causa sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como tosse, febre, congestão nasal e respiração ofegante. O quadro pode evoluir para casos de síndrome respiratória aguda grave, com necessidade de internação do paciente (aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP.

