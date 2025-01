Fed começa primeira reunião da nova era Trump

O Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) iniciou sua primeira reunião da nova era de Donald Trump na manhã desta terça-feira (28), e o presidente deixou claro que expressará seu descontentamento se as decisões do Fed não se adequarem à sua visão da economia.

A reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC) do Fed "começou às 08h30 (10h30 no horário de Brasília), conforme programado", disse um porta-voz da instituição a repórteres.

As discussões, que terminarão na quarta-feira com um anúncio sobre os níveis das taxas de juros de referência, devem terminar com taxas de juros estáveis, de acordo com o consenso do mercado.

O Fed anunciará sua decisão na quarta-feira às 14h (16h no horário de Brasília) e seu presidente, Jerome Powell, realizará uma entrevista coletiva 30 minutos depois, como é tradição.

O banco central se reúne a cada seis semanas durante dois dias para avaliar as taxas de juros, que são uma referência para o custo do crédito.

O Fed tem uma missão dupla: manter o pleno emprego e controlar a inflação; a taxa de juros é sua principal ferramenta.

Atualmente em 4,25-4,50% após três cortes consecutivos, as altas taxas respondem a um ciclo de aperto monetário que visa conter a inflação.

Quando as taxas estão altas, o crédito fica mais caro, o que leva à queda do consumo e do investimento, além de diminuir a pressão sobre os preços.

Por outro lado, taxas mais baixas alimentam a dinâmica econômica.

Os mercados agora consideram improvável outro corte de juros antes de março, de acordo com o FedWatch, uma ferramenta do grupo CME para monitorar a média de opiniões de especialistas do mercado.

Em sua primeira semana no cargo, Trump pressionou a instituição, que é independente do poder político, ao "exigir" na quinta-feira que "as taxas de juros caíssem imediatamente".

Ele também considerou normal que os executivos do Fed o ouvissem. "Eu conheço as taxas de juros melhor do que eles", afirmou.

"Acho que conheço (o assunto) muito melhor do que o principal responsável" pela organização, disse, referindo-se ao presidente do banco central, a quem não mencionou.

Foi Trump quem nomeou Powell em 2017 para chefiar o Fed, uma organização que os presidentes não costumam criticar.

"Vou deixá-los trabalhar, mas se eu não concordar, vou avisá-los", disse Trump.

