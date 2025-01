Famoso caso criminal na Bélgica tem nova pista

Um dos casos criminais mais conhecidos da história da Bélgica, arquivado em junho passado, pode ter novos capítulos, pois a Justiça seguirá uma nova pista e ouvirá duas novas testemunhas.

Trata-se dos "assassinos de Brabante", que entre 1982 e 1985 mataram 28 pessoas e feriram 22 em assaltos armados a supermercados e pequenos negócios nesta província belga e no centro do país.

A quantia de dinheiro roubada nos assaltos foi notavelmente baixa.

Por isso, uma das teorias seguidas na época era a existência de um grupo de desestabilização formado por gendarmes ou ex-gendarmes (força militar carregada também da segurança civil) da extrema direita.

No entanto, as investigações nunca chegaram a uma conclusão definitiva e o caso foi arquivado, para frustração dos familiares das vítimas.

Entretanto, na segunda-feira, um tribunal da cidade de Mons aceitou uma ação civil para que duas novas testemunhas fossem ouvidas: dois irmãos que tinham o hobby de anotar placas de carros em um caderno.

Em novembro de 1985, os irmãos ? então com 7 e 10 anos ? viram seis homens vestidos com roupas escuras fugindo em um carro após disparos e anotaram o número da placa em seu caderno.

O episódio foi um dos piores dessa série de crimes: a morte de oito pessoas na cidade de Alost, em um assalto a um supermercado.

O caderno com as anotações está nas mãos dos investigadores, mas a pista nunca foi aprofundada e as testemunhas nunca foram ouvidas.

O tribunal de Mons "aceitou o pedido para que essas duas testemunhas sejam ouvidas", disse um porta-voz do Ministério Público Federal à AFP nesta terça-feira.

O caso foi formalmente encerrado em junho de 2024, quando o Ministério Público Federal admitiu que nenhuma das pistas havia esclarecido o ocorrido.

Familiares das vítimas recorreram ao Tribunal de Apelação de Mons para solicitar medidas adicionais, como a oitiva dessas duas testemunhas.

mad/ahg/mb/jc/aa

© Agence France-Presse