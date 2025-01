Exportadores dos EUA relatam vendas de 132 mil t de milho à Coreia do Sul

São Paulo, 28 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 132 mil toneladas de milho para a Coreia do Sul, com entrega no ano comercial 2024/25, disse nesta terça-feira, 28, o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).O ano comercial 2024/2025 teve início em 1º de setembro nos EUA.Os exportadores dos EUA são obrigados a relatar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino até o dia seguinte.