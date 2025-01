EXCLUSIVO-Imagens mostram construção de enorme instalação de pesquisa de fusão na China, dizem analistas

Por Gerry Doyle

CINGAPURA (Reuters) - A China parece estar construindo um grande centro de pesquisa de fusão com ignição a laser na cidade de Mianyang, no sudoeste do país, segundo especialistas de duas organizações analíticas, um desenvolvimento que poderia ajudar no projeto de armas nucleares e no trabalho de exploração da geração de energia.

Fotos de satélite mostram quatro "braços" externos que abrigarão compartimentos de laser e um compartimento central de experimentos que abrigará uma câmara alvo contendo isótopos de hidrogênio que os potentes lasers fundirão, produzindo energia, disse Decker Eveleth, pesquisador da organização de pesquisa independente CNA Corp.

É um layout semelhante ao da Instalação Nacional de Ignição (NIF) dos EUA, de 3,5 bilhões de dólares, no norte da Califórnia.

Eveleth, que está trabalhando com analistas do Centro James Martin para Estudos de Não Proliferação (CNS), estima que o compartimento de experimentos na instalação chinesa é cerca de 50% maior do que o da NIF, atualmente o maior do mundo.

O desenvolvimento não foi relatado anteriormente.

"Qualquer país com uma instalação do tipo NIF pode e provavelmente estará aumentando sua confiança e melhorando os projetos de armas existentes e facilitando o projeto de futuros projetos de bombas sem testar" as próprias armas, disse William Alberque, analista de política nuclear do Centro Henry L. Stimson.

O Ministério das Relações Exteriores da China encaminhou as perguntas da Reuters à "autoridade competente". O Ministério de Ciência e Tecnologia da China não respondeu a um pedido de comentário.

O Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos EUA não quis comentar.

Em novembro de 2020, o enviado de controle de armas dos EUA, Marshall Billingslea, divulgou imagens de satélite que, segundo ele, mostravam a construção de instalações de apoio a armas nucleares pela China. Elas incluíam imagens de Mianyang mostrando um terreno limpo rotulado como "novas áreas de pesquisa ou produção desde 2010".

Esse terreno é o local do centro de pesquisa de fusão, chamado Laser Fusion Major Device Laboratory, de acordo com documentos de construção que Eveleth compartilhou com a Reuters.

TESTES NUCLEARES

A ignição do combustível de fusão permite que os pesquisadores estudem como essas reações funcionam e como elas podem um dia criar uma fonte de energia limpa usando o recurso mais abundante do universo, o hidrogênio. Isso também permite que eles examinem as nuances da detonação que, de outra forma, exigiriam um teste explosivo.

O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, do qual a China e os Estados Unidos são signatários, proíbe explosões nucleares em todos os ambientes.

Os países têm permissão para realizar testes explosivos "subcríticos", que não criam reações nucleares. A pesquisa de fusão a laser, conhecida como fusão por confinamento inercial, também é permitida.

Siegfried Hecker, membro sênior do Freeman Spogli Institute for International Studies e ex-diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos, outra importante instalação de pesquisa de armas nucleares dos EUA, disse que, com a proibição dos testes, os experimentos subcríticos e de fusão a laser são cruciais para manter a segurança e a confiabilidade do arsenal nuclear dos EUA.

Mas para os países que não realizaram muitos testes de detonação, disse ele -- a China testou 45 armas nucleares, em comparação com as 1.054 dos Estados Unidos -- esses experimentos seriam menos valiosos porque eles não têm um grande conjunto de dados como base.

"Não acho que isso faria uma diferença enorme", disse Hecker. "E assim ... Não estou preocupado com o fato de a China ficar à nossa frente em termos de suas instalações nucleares."

Outras potências nucleares, como a França, o Reino Unido e a Rússia, também operam instalações de fusão por confinamento inercial.

(Reportagem de Gerry Doyle; Reportagem adicional de Liz Lee, em Pequim, e Jonathan Landay, em Washington)