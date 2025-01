Encomendas de bens de capital dos EUA aumentam mais do que o esperado em dezembro

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de bens de capital manufaturados dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em dezembro, mas os gastos das empresas com equipamentos provavelmente foram fracos no quarto trimestre depois que uma greve na Boeing interrompeu as entregas de aeronaves.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,5% após um ganho revisado para cima de 0,9% em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,3%, depois de um aumento de 0,4% relatado anteriormente em novembro.

As remessas do núcleo de bens de capital aumentaram 0,6%, depois de terem subido 0,4% em novembro. Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa caíram 7,8%, após queda de 3,2% em novembro. Os embarques desses bens aumentaram 3,5%, depois de terem caído 0,9% no mês anterior.

Essas remessas entram no cálculo do componente de gastos empresariais com equipamentos no relatório do Produto Interno Bruto. Uma greve dos trabalhadores da fábrica da Boeing, que começou em meados de setembro e terminou no início de novembro, interrompeu a produção e a entrega de aeronaves.

As fortes entregas de aeronaves ajudaram a impulsionar os gastos das empresas com equipamentos no segundo e terceiro trimestres, apesar de a taxa de juros mais alta ter prejudicado a fabricação.

Economistas acreditam que os gastos das empresas com equipamentos foram, na melhor das hipóteses, neutros para o PIB no último trimestre. O governo vai publicar sua primeira estimativa de crescimento do PIB para o quarto trimestre na quinta-feira. Uma pesquisa da Reuters com economistas prevê que o PIB aumentou a uma taxa anualizada de 2,6% no último trimestre.

