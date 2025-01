Embaixadas estrangeiras são atacadas por 'multidão descontrolada' na República Democrática do Congo

Várias embaixadas, incluindo as da França, Estados Unidos e Ruanda, foram atacadas nesta terça-feira (28) em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo (RDC). Os combates continuam em Goma, a maior cidade do leste da RDC, onde forças armadas congolesas enfrentam combatentes do grupo rebelde M23, apoiados por tropas ruandesas.

Em Goma, a situação continua grave e instável. "Ainda há muitos tiros, incluindo armas pesadas, e muitos corpos nas ruas. Muitas pessoas foram mortas", lamentou Bruno Lemarquis, representante especial adjunto da ONU na RDC e coordenador das operações humanitárias, em entrevista à RFI.

Os protestos foram motivados pela situação no leste do país, conforme relataram fontes diplomáticas. O M23 e soldados ruandeses entraram em Goma, onde vivem mais de um milhão de pessoas, na noite de domingo (26). A ofensiva marca o ápice de um avanço rápido que ocorreu em poucas semanas, após o fracasso de uma mediação entre RDC e Ruanda, liderada por Angola, em meados de dezembro.

Vários protestos também surgiram nesta terça-feira (28) em diferentes partes da capital congolesa, Kinshasa, incluindo os bairros de Limete, Kitambo e, principalmente, Gombe, o centro administrativo da cidade, segundo informações da correspondente da RFI, Paulina Zidi.

Os manifestantes se dirigiram a várias embaixadas e também atacaram lojas e restaurantes. Eles expressam sua indignação com os recentes acontecimentos no leste da República Democrática do Congo e criticam a passividade da comunidade internacional diante da crise.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, classificou os ataques à embaixada francesa como "inaceitáveis".

Ainda não está claro quais áreas da cidade já estão sob controle do M23 e das forças ruandesas. Além disso, o exército sul-africano anunciou a morte de mais quatro soldados na RDC, elevando para 17 o número de militares mortos da força regional da África Austral (SAMIRDC) e da missão da ONU (Monusco) nos últimos dias em confrontos com o M23.

O Quênia condenou nesta terça-feira (28) o ataque à sua embaixada em Kinshasa, realizado por uma "multidão enfurecida". "O Quênia está profundamente preocupado com os ataques contra os escritórios e o pessoal de nossa embaixada em Kinshasa", declarou o ministro das Relações Exteriores, Musalia Mudavadi. Ele também informou que a embaixada de Uganda foi alvo de ataques semelhantes.

Moradores confinados

Dezenas de combatentes do M23, identificados por seus uniformes e equipamentos, foram vistos avançando por uma das principais avenidas de Goma.

Pela manhã, alguns moradores desafiaram o medo e desceram até o lago para buscar água, conforme relataram jornalistas da AFP. Os tiroteios ainda ecoavam ao fundo. Durante três dias, a população ficou confinada em suas casas, sem acesso a água ou eletricidade, já que as infraestruturas foram destruídas pelos ataques.

Relatos de saques e abusos são frequentes. Jospin Nyolemwaka, que fugiu de seu bairro, contou: "Fomos assaltados por milicianos ou militares congoleses em fuga. Eles roubaram tudo: nossos celulares, até nossos sapatos. Vimos eles tirarem seus uniformes e abandonarem suas armas."

Outro morador do bairro do mercado de Kituku disse: "Estamos começando a sair agora, mas ontem houve saques. Vimos corpos na estrada."

Diante da escalada de tensões, uma nova reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a RDC está prevista para esta tarde. Após a última reunião, realizada no domingo, o governo congolês criticou uma declaração "vaga" da ONU, que não exigiu explicitamente que o Ruanda retirasse suas tropas do território congolês.

Alemanha suspende negociações com Ruanda

A Alemanha anunciou nesta terça-feira (28) a suspensão das negociações com o Ruanda sobre sua ajuda ao desenvolvimento, exigindo que o país africano e seus aliados do grupo rebelde M23 retirem suas forças do leste da República Democrática do Congo.

O Ministério Alemão de Desenvolvimento e Cooperação Econômica informou à AFP que as "consultas governamentais" previstas para fevereiro com Ruanda foram canceladas. O comunicado não detalhou quem seriam os participantes dessas reuniões.

"Diante da escalada da situação atual, não é possível continuar com os negócios como de costume", declarou um porta-voz do ministério alemão.

Cruz Vermelha alerta para risco de propagação do vírus ebola

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) alertou nesta terça-feira (28) sobre o risco de disseminação de vírus, incluindo o ebola, devido aos combates violentos no leste da República Democrática do Congo.

O CICV expressou "profunda preocupação com a situação no laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas Biomédicas", localizado em Goma.

Durante uma coletiva de imprensa em Genebra, o diretor regional do CICV, Patrick Youssef, pediu medidas urgentes para "proteger as amostras que podem ser afetadas pelos confrontos". Segundo ele, a liberação de agentes bacteriológicos, incluindo o vírus ebola, armazenados no laboratório, poderia ter "consequências inimagináveis".

(RFI com AFP)