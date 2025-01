Embaixada do Brasil na República do Congo é alvo de ataques

SÃO PAULO (Reuters) - A embaixada do Brasil em Kinshasa, na República Democrática do Congo, foi alvo de ataques, afirmou o Ministério de Relações Exteriores em comunicado à imprensa nesta terça-feira, citando que funcionários da representação não foram atingidos.

"O Brasil confia em que o governo congolês envidará todos os esforços para controlar a situação", afirmou o ministério.

Rebeldes do grupo M23 tomaram controle do aeroporto da maior cidade do país, Goma, nesta terça-feira, depois de capturarem a cidade em uma ofensiva que deixou corpos espalhados pelas ruas.

A violência no país atingiu a maior escalada desde 2012 no conflito que já dura três décadas cujas origens remontam ao genocídio ocorrido em Ruanda e à disputa pelo controle dos recursos minerais do país.

"O governo brasileiro expressa grave preocupação com os ataques a representações diplomáticas estrangeiras ocorridos hoje, em Kinshasa, inclusive à embaixada do Brasil, cuja bandeira foi retirada e levada pela multidão", afirmou o Itamaraty.