Embaixada do Brasil na República Democrática do Congo é atacada

A embaixada do Brasil em Kinshasa, na República Democrática do Congo, foi alvo de ataques, afirmou o Ministério de Relações Exteriores em comunicado à imprensa nesta terça-feira, citando que funcionários da representação não foram atingidos.

O que aconteceu

"O Brasil confia em que o governo congolês envidará todos os esforços para controlar a situação", afirmou o ministério. O órgão ainda afirmou que a bandeira brasileira foi levada pelos manifestantes. Funcionários e encarregados que estavam na embaixada não foram atingidos pelos ataques.

Itamaraty declarou preocupação com situação no país. Leia um trecho da nota publicada pelo ministério:

Preocupam, em especial, a deterioração da situação humanitária e a perpetração de violência contra a população e infraestrutura civis. O Brasil exorta os atores envolvidos no conflito a retomarem o acordo de cessar-fogo e a se engajarem nos esforços de mediação em curso, sobretudo no âmbito dos processos de Luanda e de Nairóbi, com vistas ao arrefecimento das tensões regionais e à obtenção da paz sustentável na região dos Grandes Lagos. Ministério das Relações Exteriores, em nota

Embaixada do Brasil não foi único alvo. As embaixadas da França, Estados Unidos, Uganda, Quênia e Ruanda também foram atacadas. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, classificou os ataques à embaixada francesa como "inaceitáveis". Já o homólogo queniano, Musalia Mudavadi, disse que o país "está profundamente preocupado com os ataques contra os escritórios e o pessoal de nossa embaixada em Kinshasa".

Mais de 100 pessoas morreram em conflitos entre milicianos e soldados. Além disso, cerca de mil pessoas ficaram feridas nos últimos três dias, segundo um levantamento da AFP baseado em relatórios hospitalares dessa cidade, que possui cerca de um milhão de habitantes.

Manifestantes tomaram ruas na República Democrática do Congo. Rebeldes do grupo M23 tomaram controle do aeroporto da maior cidade do país, Goma, nesta terça-feira, depois de capturarem a cidade em uma ofensiva que deixou corpos espalhados pelas ruas.

Em Goma, a situação continua grave e instável. "Ainda há muitos tiros, incluindo armas pesadas, e muitos corpos nas ruas. Muitas pessoas foram mortas", lamentou Bruno Lemarquis, representante especial adjunto da ONU na RDC e coordenador das operações humanitárias, em entrevista à RFI.

Violência no país dura mais de três décadas. No momento, a República Democrática do Congo vê a maior escalada violenta desde 2012. O conflito tem origens no genocídio ocorrido em 1994 em Ruanda, contra os tútsis, e à disputa pelo controle dos recursos minerais do país.

*Com Reuters e RFi