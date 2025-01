Inspirado em Israel, Trump diz que fará escudo antimíssil 'Domo de Ferro'

Do UOL*, em São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou na segunda-feira (27) a construção de um escudo antimísseis do tipo "Domo de Ferro" para os Estados Unidos.

O que aconteceu

Construção foi ordenada por decreto pouco após Trump anunciar necessidade da construção do escudo a congressistas republicanos na Flórida. O decreto para desenvolver "um escudo de defesa para proteger o território americano" foi assinado ainda na segunda.

Domo deve ser capaz de defender o país de "mísseis balísticos, hipersônicos, mísseis de cruzeiro avançados e outros ataques aéreos de próxima geração". A informação consta na página da Casa Branca, que dá prazo de 60 dias para a apresentação do projeto.

O valor do domo a ser implementado não foi divulgado pela presidência. O decreto determina que um plano para financiar o projeto seja feito antes do fim do orçamento fiscal de 2026.

Precisamos começar de imediato a construção de um escudo de defesa antimísseis de última geração, o Domo de Ferro.

Donald Trump, diante de congressistas republicanos na Flórida

O nome "Domo de Ferro" procede do sistema instalado em Israel desde 2011 que permitiu neutralizar milhares de foguetes lançados contra seu território. Segundo a empresa militar israelense Rafael, que ajudou a projetar o 'Domo de Ferro' o sistema tem uma taxa de interceptação de quase 90%.

Israel desenvolveu o "Domo de Ferro" depois da guerra do Líbano de 2006. Mais tarde, os Estados Unidos lhe proporcionaram experiência em defesa e bilhões de dólares em apoio financeiro.

Como funciona o Domo de Ferro de Israel

O sistema de defesa aéreo foi criado para interceptar foguetes e mísseis de curto alcance. O sistema opera utilizando radares que detectam o lançamento de projéteis inimigos e calculam suas trajetórias. Se o projétil for direcionado para uma área habitada, o sistema dispara um míssil interceptor, que destroi o projétil no ar.

O sistema consegue lidar com múltiplos foguetes ao mesmo tempo, o que o torna eficaz contra ataques coordenados. Além disso, o Domo de Ferro é móvel, permitindo a rápida relocalização das baterias conforme necessário para cobrir áreas em risco.

*Com informações da AFP