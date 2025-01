Em fevereiro tem Carnaval? Discussão na Igreja pode mudar o feriado

Uma fala do Papa Francisco neste sábado (25) pode afetar diretamente a data em que o Carnaval é comemorado. Data segue o calendário da Igreja Católica, de acordo com o dia definido para a Páscoa.

O que aconteceu

Papa Francisco presidiu celebração na Basílica de São Paulo neste sábado (25) Imagem: Andreas SOLARO / AFP

Papa Francisco afirmou que a Igreja Católica está disposta a aceitar uma data fixa para a Páscoa. "A Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos desejarem, uma data de união", disse Francisco.

Atualmente, a Páscoa é celebrada em dias diferentes pelas igrejas católicas e ortodoxas. Isso acontece pois enquanto a Igreja Católica segue o calendário gregoriano, a ortodoxa obedece o calendário juliano.

Por coincidência, em 2025 a Páscoa é celebrada no mesmo dia em ambos os calendários. "Renovo meu chamado para que essa coincidência sirva de lembrete a todos os cristãos para darem um passo decisivo rumo à união, e isso em torno de uma data comum para a Páscoa", concluiu o Papa.

Na Igreja Católica, a Páscoa é uma data móvel. Atualmente, a data cai no primeiro domingo após a lua cheia que ocorre após o equinócio de primavera no hemisfério norte e sempre acontece entre os dias 22 de Março e 25 de Abril.

Como a Páscoa afeta o Carnaval?

Apesar de ser uma festa pagã, o Carnaval é comemorado 47 dias antes da Páscoa católica. A data marca a véspera da Quarta-Feira de Cinzas, onde se inicia a Quaresma. Como a Páscoa não tem uma data fixa, todas as celebrações conectadas a ela também são móveis no calendário.

Atualmente, o Carnaval pode cair de 4 de fevereiro a 9 de março. Caso católicos e ortodoxos entrem em consenso e fixem uma data para a comemoração da Páscoa, o Carnaval e outras datas relacionadas também teriam uma data fixa.

Carnaval marca o período de liberdade antes do início da Quaresma. Prática começa na Quarta-Feira de Cinzas e vai até a Sexta-Feira da Paixão, durante a Semana Santa, com 44 dias de duração. Durante esse período, os fieis se preparam para a celebração da Páscoa com jejum, oração e caridade.

Concílio de Niceia

Este ano é o aniversário de 1.700 anos do Concílio de Niceia. Ele é considerado a primeira reunião entre autoridades das diversas igrejas destinada a resolver seus conflitos. Anteriormente, o Papa Francisco disse querer um encontro ecumênico para celebrar Niceia e retomar a discussão para unificar a celebração da Páscoa.

Em 1964, a Igreja Católica demonstrou, no Concílio Vaticano II, sua disposição para unificar a Páscoa em uma data comum, caso todas as Igrejas chegassem a um consenso, segundo o Observatório Romano. Em 1997, o Conselho Ecumênico de Igrejas realizou uma consulta para discutir a definição de uma data comum para a celebração, com base nos critérios do Concílio de Niceia. Nos últimos anos, algumas autoridades eclesiais católicas e ortodoxas têm sinalizado interesse em aproximar os calendários para a comemoração da Páscoa, embora ainda existam resistências significativas.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)