Defesa Civil mantém alerta e gabinete de crise devido à chuva forte em SP

A previsão de temporais em todo o estado de São Paulo levou a Defesa Civil do Estado a prorrogar o alerta preventivo e a manter o gabinete de crise a postos até domingo (2).

O que aconteceu

Há previsão de chuva forte para os próximos dias, segundo a Defesa Civil. A Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior devem ser as áreas mais afetadas.

Na Grande São Paulo, há chance de chover todos os dias nesta semana —à tarde e à noite. A previsão é de vários eventos de chuva forte, especialmente na quinta (30), na sexta-feira (31) e no sábado (1º), com potencial para alagamentos e outros transtornos.

As chuvas podem afetar o tráfego, infraestrutura e segurança da população. Segundo o comunicado, autoridades estaduais e municipais permanecem em alerta e com monitoramento 24h para situações emergenciais.

Grandes volumes de chuva são esperados para toda a divisa de São Paulo com Minas Gerais, segundo a agência Climatempo. Desde o norte do estado até a serra da Mantiqueira, além do Vale do Paraíba e do litoral norte paulista.

Quais são as recomendações? Evitar transitar por locais alagados; monitorar encostas e terrenos que possam apresentar movimentação de solo; manter bueiros e calhas desobstruídos para reduzir os riscos de enchentes; e buscar locais seguros em caso de emergências ou alertas específicos.

Por que vai chover tanto? As chuvas serão provocadas pela passagem de uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que começa a atuar no estado a partir de amanhã (29). O fenômeno, segundo o Defesa Civil, aumenta o risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos de terra em diversas regiões.

O temporal da última sexta foi o terceiro maior da história da capital paulista. Em apenas 17 minutos, o Beco do Batman, famoso ponto turístico na Vila Madalena, virou um "rio".