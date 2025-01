Confiança do consumidor dos EUA se deteriora ainda mais em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos recuou pelo segundo mês consecutivo em janeiro, em meio a preocupações renovadas sobre o mercado de trabalho e a inflação.

O Conference Board informou nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 104,1 neste mês, de 109,5 revisado para cima em dezembro.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria para 105,6, em comparação com os 104,7 informados anteriormente.

"As opiniões sobre as condições atuais do mercado de trabalho caíram pela primeira vez desde setembro, enquanto as avaliações das condições de negócios enfraqueceram pelo segundo mês consecutivo", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board.

"Além disso, as referências à inflação e aos preços continuam dominando as respostas escritas."

(Por Lucia Mutikani)