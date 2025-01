Comércio de petróleo russo para China e Índia estagna com sanções elevando custos de transporte

Por Siyi Liu e Chen Aizhu e Nidhi Verma

CINGAPURA (Reuters) - O comércio de petróleo russo para março na Ásia estagnou com o surgimento de uma grande diferença de preços entre compradores e vendedores na China, como reflexo do aumento dos custos de fretamento de navios-tanque não afetados por sanções dos EUA, de acordo com traders e dados de transporte.

Washington impôs novas sanções em 10 de janeiro contra a cadeia de suprimento de petróleo da Rússia, fazendo com que as taxas de frete dos navios-tanque subissem, enquanto parte dos compradores e portos da China e da Índia evitavam navios sancionados.

As ofertas de março do petróleo bruto russo ESPO Blend exportado do porto de Kozmino, no Pacífico, saltaram para prêmios de 3 a 5 dólares por barril em relação ao Brent na ICE, na base de entrega ex-ship (DES) para a China, depois que as taxas de frete de um navio-tanque Aframax na rota aumentaram em vários milhões de dólares, disseram três traders com conhecimento do assunto.

Antes das sanções de janeiro, a demanda robusta do inverno e a firmeza dos preços de tipos de petróleo concorrentes do Irã fizeram com que os prêmios spot do petróleo bruto ESPO Blend para a China subissem para cerca de 2 dólares por barril, o maior valor desde o início da guerra na Ucrânia em 2022, cujas consequências levaram os descontos a até 6 dólares.

Na Índia, o chefe de finanças da Bharat Petroleum Corp Ltd disse à Reuters na semana passada que não recebeu nenhuma nova oferta para entrega em março, como normalmente aconteceria, e espera que o número de cargas oferecidas para o mês caia em relação a janeiro e dezembro.

Normalmente, a Índia recebe ofertas de petróleo bruto russo na metade de cada mês.

O petróleo russo foi responsável por 36% das importações da Índia e quase um quinto das importações da China em 2024.

As últimas sanções têm como alvo os navios-tanque que transportam cerca de 42% das exportações marítimas de petróleo da Rússia, principalmente para a China, de acordo com a empresa de análise Kpler, embora os navios-tanque sancionados estejam descarregando petróleo gradualmente na China e na Índia durante um período de isenção.

ATRASOS NOS PORTOS

Na China, os navios-tanque recém-sancionados enfrentam atrasos no descarregamento de petróleo, apesar de atenderem aos requisitos de isenção.

Três deles descarregaram petróleo bruto russo ESPO e Sokol entre 15 e 17 de janeiro, enquanto o petroleiro Olia descarregou no porto de Yantai, em Shandong, no domingo, depois de transportar sua carga ESPO por quase três semanas, de acordo com dados da LSEG.

O petroleiro Huihai Pacific ainda está esperando para descarregar em Tianjin depois de carregar sua carga ESPO em 5 de janeiro, enquanto o Viktor Titov está indo para Qingdao depois de carregar Sokol em 6 de janeiro, mostraram os dados da LSEG.

Na Índia, nove navios-tanque recém-sancionados descarregaram desde 10 de janeiro, com vários carregando petróleo bruto dos Urais no caminho, mostraram os dados da LSEG.

As sanções dos EUA e uma proibição imposta no início deste mês pelo Shandong Port Group da China farão com que as refinarias da província de Shandong percam até 1 milhão de barris por dia de suprimento de petróleo bruto no curto prazo, disse a consultoria FGE.

