Combates se intensificam em cidade congolesa de Goma e embaixadas são atacadas na capital do país

Por Yassin Kombi e Sonia Rolley

GOMA, República Democrática do Congo (Reuters) - Cadáveres jaziam nas ruas, tiros eram disparados e os hospitais estavam lotados na maior cidade do leste do Congo nesta terça-feira, quando os rebeldes do M23, apoiados por Ruanda, enfrentaram bolsões de resistência do Exército e das milícias pró-governo.

Um dia depois que os rebeldes marcharam para a cidade à beira do lago, manifestantes na capital atacaram um complexo da Organização das Nações Unidas (ONU) e embaixadas, incluindo as de Ruanda, França e Estados Unidos, expressando raiva pelo que eles disseram ser interferência estrangeira no país.

Os combatentes do M23 entraram em Goma na segunda-feira, na pior escalada desde 2012 de um conflito de três décadas que tem suas raízes nas longas consequências do genocídio de Ruanda e no controle dos abundantes recursos minerais do Congo.

O governo congolês e o chefe da força de paz da ONU disseram que as tropas ruandesas estavam presentes em Goma, apoiando seus aliados do M23. Ruanda disse que estava adotando uma postura defensiva devido à ameaça representada pelas milícias congolesas.

Dezenas de tropas da República Democrática do Congo se renderam, mas alguns soldados e milicianos pró-governo estavam resistindo, disseram moradores e fontes da ONU.

Pessoas em vários bairros relataram disparos de armas pequenas e algumas explosões altas na manhã desta terça-feira.

"Ouvi o estalar de tiros desde a meia-noite até agora... está vindo de perto do aeroporto", disse à Reuters por telefone uma senhora idosa do bairro de Majengo, no norte de Goma, perto do aeroporto.

Jens Laerke, porta-voz do escritório humanitário da ONU (OCHA), disse em uma coletiva de imprensa em Genebra que seus colegas haviam relatado "pesados disparos de armas pequenas e morteiros em toda a cidade e a presença de muitos cadáveres nas ruas".

"Temos relatos de estupros cometidos por combatentes, saques de propriedades... e instalações humanitárias de saúde sendo atingidas", acrescentou.

Willy Ngumbi, um bispo de Goma, disse que explosivos atingiram uma casa onde os padres estavam hospedados e a maternidade de um hospital católico na segunda-feira.

"A cidade é um barril de pólvora", disse ele por telefone. "Os jovens estão armados e os combates estão ocorrendo agora na cidade."

(Reportagem de Yassin Kombi, em Goma; Sonia Rolley e John Irish, em Paris; Ange Adihe Kasongo e Stanis Bujakera, em Kinshasa; Bhargav Acharya, em Johanesburgo; Giulia Paravicini, em Nairóbi, e Emma Farge, em Genebra)